Peperdure banneling op weg naar de uitgang bij Ajax na verhoogd bod uit België

Carlos Forbs lijkt alsnog op weg naar de uitgang bij Ajax. Voetbal International weet te melden dat de Belgische topclub Club Brugge een deal nadert met de Amsterdamse club over een transfer van de Portugese buitenspeler.

De Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri kwam vrijdagochtend met het nieuws dat Club Brugge een bod van vijf miljoen euro had gedaan op Forbs, maar dat Ajax een hoger bedrag voor hem verlangt. Inmiddels is Club Brugge over de brug gekomen en zou er een bod van negen miljoen euro inclusief bonussen liggen. Het vaste bedrag wat de Belgische topclub gaat overmaken zou iets onder de acht miljoen euro liggen. Daarnaast heeft Ajax een doorverkooppercentage bedongen.

Een akkoord ligt er nog niet tussen Ajax en Club Brugge, maar beide partijen hopen wel dat de transfer snel beklonken kan worden. Aan Forbs zal het in ieder geval niet liggen, de 21-jarige buitenspeler wil dolgraag de overstap maken naar Club Brugge en is in afwachting van een definitief akkoord tussen de beide clubs.

Forbs maakte in de zomer van 2023 voor een bedrag van veertien miljoen euro de overstap van Manchester City naar Ajax. In Amsterdam heeft de jeugdinternational van Portugal eigenlijk nauwelijks indruk te maken. In totaal kwam hij 38 duels in actie voor de Amsterdammers, waarin hij slechts drie keer scoorde en vijf assists leverde. Afgelopen zomer hoopte Kroes Forbs al te lozen, door hem met koopoptie aan Wolverhampton Wanderers te verhuren. In Engeland maakte de aanvaller echter onvoldoende minuten, waardoor de optie niet werd gelicht.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt Forbs de zesde uitgaande transfer van Ajax deze zomer. Eerder al vertrokken Jakov Medic (Norwich City), Kristian Hlynsson (FC Twente), Borna Sosa (Crystal Palace), Christian Rasmussen (Fortuna Düsseldorf) en Jordan Henderson (Brentford) al uit de hoofdstad.

Verweij spreekt over lagere transfersom

Waar Voetbal International rept over een transfersom van rond de negen miljoen euro inclusief bonussen, daar spreekt Mike Verweij van De Telegraaf over een lagere transfersom. De clubwatcher van Ajax schrijft dat Club Brugge zes miljoen euro plus één miljoen euro aan bonussen overmaakt aan Ajax.

