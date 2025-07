Premier League-club zal spoedig aankloppen bij PSV voor Bakayoko

staat bovenaan het verlanglijstje van Nottingham Forest. Dat meldt The Telegraph. De Premier League-club staat op het punt om Anthony Elanga te verkopen en ziet in de Belgisch international van PSV een ideale opvolger.

Bakayoko beschikt in Eindhoven over een contract dat nog maar één seizoen doorloopt. Aangezien de regerend landskampioen er geen behoefte aan heeft om de 22-jarige Belg dan gratis de deur uit te zien lopen, ligt het in de lijn der verwachting dat hij deze zomer verkocht zal worden.

Verschillende clubs uit de Europese (sub)top werden de afgelopen weken al met de Belgische vleugelaanvaller in verband gebracht. Duitse interesse zou zijn gekomen vanuit Borussia Dortmund, RB Leipzig en het Bayer Leverkusen van Erik ten Hag. Ook Bournemouth en Newcastle United werden aan de 22-jarige Belg gelinkt. Fenerbahçe en Olympique Marseille zouden eveneens interesse hebben.

Nu is er met Nottingham Forest een nieuwe gegadigde bijgekomen. Volgens Fabrizio Romano zijn The Tricky Trees en Newcastle United akkoord over de transfer van Elanga, die naar verluidt voor zo'n 64 miljoen euro de overstap gaat maken naar The Magpies. The Telegraph verwacht dat Nottingham Forest zich dan ook spoedig zal gaan melden in Eindhoven voor Bakayoko.

PSV vraagt naar alle waarschijnlijkheid een bedrag van zo'n 35 miljoen euro voor de Belgisch international. Dat zou een inkomend transferrecord betekenen voor de Engelse club. Door de verkoop van Elanga is de club bereid om diep in de buidel te tasten. Volgens het Britse medium spreekt de veelzijdigheid van Bakayoko Forest aan, omdat hij zowel op de flanken als in de punt kan spelen.

