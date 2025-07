‘PSV gaat strijd aan om broertje van Ajax-flop’

PSV heeft zich gemengd in de strijd om de zeventienjarige Abdul Daramy, zo weet Santi Aouna van Foot Mercato. De buitenspeler is het jongere broertje van , die tussen 2021 en 2023 flopte bij Ajax. Naast PSV heeft ook Lille OSC interesse in Daramy.

PSV heeft zich gemengd in de strijd om Daramy. De zeventienjarige rechtsbuiten speelde het afgelopen seizoen voor het Onder 19-elftal van FC Kopenhagen. In zestien wedstrijden in de Deense U19 Boys League was Daramy drie keer trefzeker en leverde hij ook een assist. Met zijn optredens heeft hij interesse gewekt van verschillende clubs buiten Denemarken. Naast PSV zou ook Lille OSC belangstelling hebben.

Artikel gaat verder onder video

PSV heeft op dit moment nog de nodige buitenspelers in de gelederen. Noa Lang staat wel op het punt om te vertrekken naar Napoli, terwijl Johan Bakayoko dicht bij een transfer naar RB Leipzig is. Mocht de zeventienjarige Daramy worden aangetrokken, zal hij vooral voor de toekomst worden gekocht. In dat geval lijkt hij eerst bij Jong PSV aan te gaan sluiten.

De naam Daramy is een bekende in Nederland, aangezien Mohamed, de oudere broer van Abdul, tussen 2021 en 2023 onder contract stond bij Ajax. De Amsterdammers kochten hem voor twaalf miljoen euro van FC Kopenhagen, maar indruk wist hij niet te maken in de Johan Cruijff ArenA. In totaal speelde Daramy zestien keer voor Ajax 1. Daarin scoorde hij drie keer en gaf hij twee assists. Ajax verkocht Daramy in de zomer van 2023 voor twaalf miljoen euro aan Stade Reims.

