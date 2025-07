PSV haalt met Sildillia weer een defensieve versterking

is speler van PSV, zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. De rechtsback komt over van het Duitse SC Freiburg en tekent een contract tot medio 2030 bij de regerend landskampioen.

PSV is deze zomer druk bezig met het versterken van de achterhoede. Earnest Stewart bezorgde Peter Bosz met Yarek Gasiorowski al een linksbenige centrumverdediger, terwijl Nick Olij en Matej Kovár het keepersgilde kwamen versterken. Daarmee was de verdediging echter nog niet op orde: er moest nog een rechtsback bijkomen. Daarin is de keuze gevallen op Sildillia.

Artikel gaat verder onder video

De Fransman, die ook centraal achterin kan spelen, komt over van SC Freiburg, waar hij nog een contract voor een seizoen had. Volgens Fabrizio Romano maakt PSV een bedrag van zes miljoen euro inclusief bonussen over naar Duitsland. Daarnaast zou Freiburg een doorverkooppercentage van tien procent hebben bemachtigd.

De 23-jarige Sildillia doorliep zijn jeugdopleiding bij FC Metz in zijn geboorteplaats, alvorens in 2020 transfervrij over te stappen naar Freiburg. In totaal speelde de zestienvoudig jeugdinternational 107 duels in het eerste elftal van de Bundesliga-club. Daarin was hij drie keer trefzeker en leverde hij ook drie assists.

Eerste reactie

Sildillia heeft al gereageerd op zijn transfer "Voor mij is dit de perfecte vervolgstap in mijn carrière”, wordt hij geciteerd door De Telegraaf. "PSV heeft een heel rijke historie en ik kijk ernaar uit om hier om de prijzen te gaan strijden. Daarnaast is het bij uitstek een club waar ik me goed verder kan ontwikkelen als speler én mens. Ik ben nu al onder de indruk van de faciliteiten, professionaliteit en warmte hier.”

Directeur Voetbalzaken van PSV, Earnest Stewart, is zeer tevreden met de nieuwe aanwinst. "We zien Kiliann als een uitstekende aanvulling op onze verdediging”, vertelt hij. "Kiliann is defensief heel sterk en kan ook goed omgaan met verdedigen in grote ruimtes. Bovendien is hij snel, atletisch, fysiek sterk en een goede kopper. Daarnaast is hij natuurlijk nog relatief jong en zien we nog voldoende ruimte voor ontwikkeling, wat goed past bij PSV. Ook over het binnenhalen van Kiliann zijn we als club meer dan tevreden.” Sildillia krijgt rugnummer 25 in Eindhoven.

A rising talent has landed in Eindhoven! 💫 pic.twitter.com/tTsgGzlYI8 — PSV (@PSV) July 16, 2025

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Ultimatum PSV voor De Jong bekend 🔗

👉 Maaskant linkt transfer Gasiorowski naar PSV aan Huijsen 🔗

👉 Kassa rinkelt bij Ajax door transfer van Noa Lang 🔗