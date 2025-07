'Micky van de Ven gaat vreemd: relatie met Sterre voorbij'

De relatie van is op de klippen gelopen, weet RealityFBI op Instagram te melden. De ster van Tottenham Hotspur was samen met Sterre van Bakel, maar Van de Ven zou zijn vreemdgegaan.

Het duo zou enkele jaren samen hebben opgetrokken, maar houden nu afstand. Dat komt volgens RealityFBI door het vreemdgaan van Van de Ven. Van Bakel zou daar consequenties aan hebben verbonden en is sindsdien weer vrijgezel.

Artikel gaat verder onder video

Ook alle foto's met de profvoetballer heeft Van Bakel van haar Instagram-account verwijderd. Volgens statistieken van Instagram zou dat rond 18 juli zijn gebeurd. Van de Ven en Van Bakel zouden ook apart van elkaar op vakantie zijn gegaan.Het duo volgt elkaar nog wel op Instagram, maar bronnen van RealityFBI weten te vertellen dat dat weinig betekent.

Van de Ven maakt zich momenteel klaar voor het volgende seizoen met Tottenham Hotspur, waar onder andere oud-Ajacied Mohamed Kudus is binnengehaald. Spurs won vorig seizoen de Europa League en gaat daardoor de Champions League in, maar in de Premier League zal het de komende maanden toch beter moeten. Tottenham eindigde 2024/25 als nummer zeventien van die competitie, waardoor trainer Ange Postecoglou de laan uit werd gestuurd. De Deen Thomas Frank vervangt hem.