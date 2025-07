Turkse voetbalfans in shock na debuut Orkun Kokcü

Orkun Kokcü zal zijn debuut voor Besiktas snel willen vergeten. De middenvelder, die dit seizoen gehuurd wordt door de Turkse grootmacht, maakte in de voorronde van de Europa League tegen Shakhtar Donetsk (2-4) geen beste beurt. Op X circuleert vrijdag een compilatie van het ongelukkige optreden van de oud-Feyenoorder.

Eerder deze maand rondde Kokcü zijn huurtransfer naar Besiktas af. De Turken hebben aan het einde van het seizoen de optie om de middenvelder definitief over te nemen van Benfica. Volgens Fabrizio Romano zou de koopsom zo’n 25 miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen kunnen bedragen.

Donderdagavond maakte de 24-jarige Turk zijn officiële debuut in het shirt van Besiktas. Kokcü stond aan de aftrap van het duel tegen Shakhtar en speelde uiteindelijk een uur mee. In Turkije is men het eens: het debuut van de middenvelder was er eentje om snel te vergeten.

Vrijdag circuleert er namelijk een video rond op X waarin alle ongelukkige momenten van Kokcü op een rijtje worden gezet. Eén van die momenten was een vrije trap in minuut 33, waar de oud-Feyenoorder achter de bal ging staan en deze huizenhoog over schoot.

