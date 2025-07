Kökçü verschijnt plots in Feyenoord-jasje en spreekt grote wens uit

heeft de deur wagenwijd opengezet voor een transfer naar het Turkse Besiktas. In gesprek met Tivubo Spor laat de voormalig Feyenoord-middenvelder, die in de zomer van 2023 de overstap maakte naar Benfica, weten graag voor de Turkse topclub te willen spelen.

Er is flink wat interesse voor Kökçü, want naast Besiktas worden ook AS Roma en Internazionale genoemd als geïnteresseerde clubs. Daarnaast zou er ook vanuit de top van de Premier League interesse zijn, terwijl ook Galatasaray en Fenerbahçe in de race zouden zijn. De twee laatstgenoemde clubs lijken sowieso kansloos.

"Ik zou graag voor Besiktas spelen", aldus Kökçü in gesprek met de Turkse zender Tivubo Spor. "Ik hoop ooit te kunnen spelen voor de club waar ik al sinds jongs af aan fan van ben. We weten niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Spelen voor Besiktas zal voor mij iets bijzonders blijven. Ik hoop dat ik dat ooit mag meemaken." Een saillant detail bij dit gesprek was dat Kökçü een trainingsjasje van zijn voormalig club Feyenoord droeg. Een mogelijke terugkeer in De Kuip kwam alleen niet ter sprake.

Kökçü speelde sinds hij in 2023 de overstap maakte in totaal 98 officiële wedstrijden voor Benfica, waarin hij goed was voor 19 doelpunten en 22 assists. Hij raakte enkele weken geleden tijdens het wereldkampioenschap voor clubteams verwikkeld in een felle woordenwisseling met zijn trainer Bruno Lage. Het contract van Kökçü bij Benfica loopt nog drie jaar door.

