Verbaasde Baas: ‘Waarom moet ík voor de camera komen?’

snapt na afloop van Ajax - Celtic (5-1) niet waarom hij een interview moet geven met de clubkanalen van Ajax. Het was namelijk zijn partner in de verdediging, Aaron Bouwman, die een weergaloze treffer maakte. Volgens Baas zou juist de zeventienjarige een interview moeten geven.

Bouwman speelde donderdagavond een goede wedstrijd namens Ajax in de Como Cup. De verdediger oogstte de nodige lof van de supporters met zijn optreden tegen Celtic, terwijl hij ook voor de 4-1 zorgde. Dat deed de jongeling op schitterende wijze. Van afstand schoot hij de bal via de onderkant van de lat fraai in het doel. Verschillende ploeggenoten, waaronder Baas, reageerden vol ongeloof.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van de wedstrijd verschijnt diezelfde Baas voor de camera’s van Ajax voor een interview. Daar krijgt de linkspoot de vraag wat hij van de treffer van Bouwman vond. “Er werd mij net verteld dat we samen een interview hebben. Ik zeg: wat kom ík hier doen? Deze gozer schiet een bal van 35 meter de kruising in en ik sta voor de camera”, lacht de verdediger. “Wat een goal, bizar.”

Overigens is Bouwman wel voor de camera van Ajax verschenen na afloop van de wedstrijd. “Dit doe ik eigenlijk zelden”, geeft het talent aan wanneer hem wordt gevraagd naar de treffer. “Het komt zelden voor dat ik een bal zo goed raak.” Schrok hij ervan? “Eerlijk gezegd wel een beetje, want ik schiet eigenlijk nooit. Nu kreeg ik de tijd en ruimte, dus ik leg ‘m goed voor mijn rechter. Als die er zo in gaat, dat is fantastisch. Onwerkelijk eigenlijk.”

