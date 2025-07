Vincent Janssen verbaasd door gerucht over bijzondere transfer

schoot donderdagavond meteen met scherp in de eerste wedstrijd van het Pro League-seizoen in België. Dankzij een doelpunt van de spits hield Antwerp een punt over aan de thuiswedstrijd tegen regerend kampioen Union Sint-Gillis. Als het aan Janssen ligt, was het zeker niet zijn laatste wedstrijd voor Antwerp.

Twee maanden geleden wilde Antwerp nog dat Janssen vanwege zijn hoge salaris zou vertrekken, maar inmiddels zijn de kaarten anders geschud. De club heeft zich bedacht en zelf wil Janssen ook nergens heen. Hij droeg donderdagavond voor het eerst de aanvoerdersband en is trots op die ontwikkeling.

Artikel gaat verder onder video

“Ik wil hier absoluut blijven”, maakt de Nederlandse spits duidelijk in een interview met Het Laatste Nieuws. “Mijn gezin en ik zijn hier supergelukkig. Het klopt dat de club haar standpunt intussen wat heeft veranderd.”

“Eind vorig seizoen gaf de club aan dat mijn salaris financieel moeilijk ligt en dat er moest gekeken worden naar een oplossing”, erkent Janssen. “Intussen zijn er wel andere, ervaren jongens vertrokken. Misschien is er daardoor ruimte om me te houden? Ik weet één ding: ik wil nog één jaar sleuren en vechten voor Antwerp.”

Daarna krijgt hij van de journalist een gerucht te horen dat hij is aangeboden bij concurrent Anderlecht. Janssen reageert verbaasd. “Nee, joh. Mijn zaakwaarnemers weten ook dat ik bij geen enkele andere Belgische club zou willen spelen. Op dit moment ben ik nul komma nul met een transfer bezig.” Antwerp pusht hem ook zeker niet naar de uitgang. “Totaal niet. Anders zouden ze me ook geen aanvoerder maken, denk ik.”