Woedende Ajax-fans trekken massaal naar X: ‘Aanfluiting voor de club’

Ajax heeft woensdag het uitshirt voor het aankomende seizoen gepresenteerd. Het tenue is geïnspireerd door het Amsterdamse water. Supporters geven op social media aan het idee best leuk te vinden, maar ze zijn zeer ontevreden met de uitvoering.

Ajax speelt komend seizoen zijn uitwedstrijden in een donkerblauw tenue. Daarop is in een lichtblauwe kleur het effect van golvend water aangebracht. Het clublogo, de Adidas-strepen en de verschillende sponsors staan in een neon-gele kleur op het tenue. Bovenaan de rug is ook een verwijzing naar het 750-jarig bestaan van Amsterdam opgenomen. Het nieuwe uitshirt van Ajax is gebaseerd op het vele water in de grachten.

Artikel gaat verder onder video

Op social media spreekt men massaal de waardering uit voor het idee achter het shirt, maar de uitwerking laat te wensen over. “Goed verhaal, maar lelijk shirt”, schrijft een supporter op X. “Is het nou echt zo moeilijk om een normaal shirtje te bedenken?”, vraagt een ander zich af. “Wat een aanfluiting voor de club en de fans dit”, stelt een derde fan. “Waarom ziet het eruit alsof het met die spuitbus in Paint gemaakt is?”, voegt een volgende eraan toe. “Behoorlijk goed gelukt, grachtwater ziet er ook niet uit”, krijgt Ajax ook nog een verkapt compliment.

