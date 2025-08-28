PEC Zwolle slaat na Faberski andermaal toe bij Ajax

In navolging van zal ook op huurbasis de overstap maken naar PEC Zwolle. Dat meldt Voetbal International donderdagmiddag. De rechtsback zal door de Zwollenaren net als vorig seizoen gehuurd worden van de Amsterdammers. Er moeten alleen nog wat formaliteiten geregeld worden.

Gooijer werd de voorbije periode al in verband gebracht met een huurperiode bij onder meer NEC, maar PEC Zwolle gaat dus zijn tijdelijke nieuwe onderkomen worden. Afgelopen seizoen werd de twintigjarige verdediger ook al gehuurd door de Zwollenaren, maar een succes werd dat allerminst. In zijn eerste officiële wedstrijd in dienst van PEC Zwolle, op 11 augustus 2024 tegen FC Utrecht, liep hij direct een zware knieblessure op.

Artikel gaat verder onder video

Daardoor kwam Gooijer niet verder dan één officieel duel voor de Zwollenaren. De verdediger keerde afgelopen zomer terug bij Ajax, maar zat nog geen enkele keer in de wedstrijdselectie. De jonge verdediger is aan het einde van zijn revalidatietraject en heeft bij Ajax weinig zicht op speeltijd. In Zwolle krijgt Gooijer dan nu een tweede kans.

Net als Gooijer zal ook Faberski tijdelijk de overstap maken naar PEC Zwolle. Beide clubs hopen de huur van de negentienjarige Poolse vleugelaanvaller snel af te ronden. Onlangs brak Faberski, die recentelijk ook nog zijn contract bij Ajax verlengde tot medio 2030, zijn hand, maar dat lijkt een tijdelijke transfer niet in de weg te staan.