PEC Zwolle slaat na Faberski andermaal toe bij Ajax

Ajax-talent Jan Faberski
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
28 augustus 2025, 13:57

In navolging van Jan Faberski zal ook Tristan Gooijer op huurbasis de overstap maken naar PEC Zwolle. Dat meldt Voetbal International donderdagmiddag. De rechtsback zal door de Zwollenaren net als vorig seizoen gehuurd worden van de Amsterdammers. Er moeten alleen nog wat formaliteiten geregeld worden.

Gooijer werd de voorbije periode al in verband gebracht met een huurperiode bij onder meer NEC, maar PEC Zwolle gaat dus zijn tijdelijke nieuwe onderkomen worden. Afgelopen seizoen werd de twintigjarige verdediger ook al gehuurd door de Zwollenaren, maar een succes werd dat allerminst. In zijn eerste officiële wedstrijd in dienst van PEC Zwolle, op 11 augustus 2024 tegen FC Utrecht, liep hij direct een zware knieblessure op.

Daardoor kwam Gooijer niet verder dan één officieel duel voor de Zwollenaren. De verdediger keerde afgelopen zomer terug bij Ajax, maar zat nog geen enkele keer in de wedstrijdselectie. De jonge verdediger is aan het einde van zijn revalidatietraject en heeft bij Ajax weinig zicht op speeltijd. In Zwolle krijgt Gooijer dan nu een tweede kans.

Net als Gooijer zal ook Faberski tijdelijk de overstap maken naar PEC Zwolle. Beide clubs hopen de huur van de negentienjarige Poolse vleugelaanvaller snel af te ronden. Onlangs brak Faberski, die recentelijk ook nog zijn contract bij Ajax verlengde tot medio 2030, zijn hand, maar dat lijkt een tijdelijke transfer niet in de weg te staan.

Ajax bereikt volledig akkoord en heeft gewenste versterking binnen

Ajax bereikt volledig akkoord en heeft gewenste versterking binnen

Francesco Farioli

Kraay jr. schrikt van enorme verandering bij Farioli na vertrek bij Ajax

Ajax-trainer John Heitinga en PSV-trainer Peter Bosz

Uitwedstrijd op 5200 kilometer dreigt voor Ajax en PSV in Champions League

Arena
262 Reacties
17 Dagen lid
972 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hopelijk gaat dit goed uitpakken voor zijn ontwikkeling. Zou mooi zijn als hij dan later weer bij Ajax kan instromen, maar dan moet hij het wel laten zien natuurlijk.

infielder
221 Reacties
881 Dagen lid
1.279 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als er 1 speler is die ze kunnen verkopen is dat wel Gooijer. Waardeloos

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Jan Faberski

Jan Faberski
Team:
Leeftijd: 19 jaar (22 apr. 2006)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
34
4
2024/2025
Ajax
0
0
2021/2022
Jagiellonia
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

Complete Stand

