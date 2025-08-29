Alleen medische keuring kan toptransfer Oranje-international nog dwarsbomen

lijkt hard op weg naar Tottenham Hotspur. Onder meer Voetbal International weet dat alleen de medische keuring een transfer nog kan dwarsbomen. De Europa League-winnaar en RB Leipzig zijn akkoord over een transfersom van zestig miljoen euro voor de Nederlander.

Dat Simons vertrekt, is geen verrassing. Leipzig meldde gister (donderdag) al dat de middenvelder annex aanvaller de ruimte kreeg om zijn transfer af te ronden. Een dag later is de deal al bijna in kannen en kruiken. De oud-speler van PSV moet alleen nog de medische keuring doorstaan, voordat hij zich officieel speler van The Spurs mag noemen.

Leipzig nam de 22-jarige aanvaller eerder dit jaar voor zo’n vijftig miljoen euro over van Paris Saint-Germain, nadat hij indruk maakte op huurbasis bij de Duitse club. Deze zomer werd duidelijk dat de Nederlander op zoek was naar een vervolgstap. In eerste instantie leek Chelsea topkandidaat, maar de wereldkampioen bracht nooit een officieel bod uit.

Na Mohammed Kudus (ongeveer 64 miljoen euro) wordt Simons de duurste speler in de clubhistorie van Tottenham. Door blessures van Dejan Kulusevski en James Maddison lijkt Simons direct in aanmerking te komen voor een plek in de basis.