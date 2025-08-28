AZ - Levski Sofia op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

AZ speelt op donderdag 28 augustus de return in de play-offronde van de Conference League tegen het Bulgaarse Levski Sofia. De wedstrijd in Alkmaar wordt live uitgezonden, maar hoe laat begint het duel? En hoe kun je AZ - Levski Sofia kijken als je geen klant bent van Ziggo?

Het AZ van trainer Maarten Martens kan de competitiefase van de Conference League al ruiken. Vorige week in de heenwedstrijd waren de Alkmaarders met 2-0 te sterk voor de Bulgaren door treffers van Ibrahim Sadiq en Troy Parrott. In eigen huis kan AZ de klus dus afmaken. Bij een nederlaag met drie tegendoelpunten of meer zit het Europese avontuur voor de Alkmaarders er wel op.

Hoe laat begint AZ - Levski Sofia?

Artikel gaat verder onder video

AZ en Levski Sofia trappen het duel donderdagavond om 19.30 uur af in het AFAS Stadion in Alkmaar. De UEFA heeft de Poolse scheidsrechter Damian Sylwestrzak aangesteld om het duel in goede banen te leiden. Hij wordt geassisteerd dor zijn landgenoten Pawel Sokolnicki en Adam Karasewicz, terwijl Marcin Kochanek de vierde official is. De VAR is met Piotr Lasyk ook van Poolse komaf, hij wordt geassisteerd door Kornel Paszkiewicz.

Op welke zender is AZ - Levski Sofia te zien?

De wedstrijd tussen Levski Sofia en AZ is live te zien op Ziggo Sport 2 en Ziggo TV. De voorbeschouwing op het duel begint om 19.15 uur. Ziggo heeft sinds vorig seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien.

Hoe kijk je AZ - Levski Sofia als je geen klant bent van Ziggo?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan de wedstrijd gratis bekijken via Ziggo Sport Free. Sinds dit kalenderjaar is daar geen abonnement meer voor nodig. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe Ziggo Sport Free precies werkt.