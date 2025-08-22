Roddeljournalist Jan Roos ontkent stadionverbod

Jan Roos heeft een stadionverbod bij AZ, zo maakt zijn collega Dennis Schouten duidelijk in RoddelPraat. De roddeljournalist heeft een vrouwelijke medewerker van de Alkmaarders in de borsten geknepen en is zodoende niet meer welkom in het AFAS Stadion. Via X ontkent Roos dat hij een stadionverbod heeft gekregen.

Tijdens RoddelPraat krijgt Roos de vraag van zijn collega’s Schouten en Johan Pieters of het klopt dat hij niet meer welkom is bij AZ. “Hou nou eens op, jongens”, begint de mediapersoonlijkheid, die het hier duidelijk niet over wil hebben. Daar laten zijn tafelgenoten het echter niet bij zitten en ze blijven doorvragen.

“Ja, ik heb daar een stadionverbod”, geeft Roos uiteindelijk toe. Dat hij niet meer welkom is bij de Alkmaarse Eredivisionist, is volgens de journalist niet heel erg. “Het maakt niet zo heel veel uit, want ik ga naar Ajax.” Roos heeft een seizoenkaart in de Johan Cruijff ArenA.

Pieters vraagt aan Roos hoe lang hij niet welkom is in het AFAS Stadion, waarna hij bevestigt dat dit ‘best wel lang’ is. En waarom heeft hij een stadionverbod gekregen? Dat wil Roos absoluut niet beantwoorden, maar Schouten weet wel precies wat zijn collega heeft gedaan. “Hij heeft in de skybox in de borsten geknepen van een vrouwelijke medewerker van AZ”, onthult hij. Vervolgens laten de mannen het onderwerp rusten.

Roos ontkent stadionverbod

Jan Roos heeft op X ontkent dat hij een stadionverbod bij AZ heeft gekregen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Heb geen stadionverbod en is nooit gebeurd", laat hij een korte reactie op het sociale medium weten. Ook het feit dat door Schouten is verteld bij Roddelpraat wimpelt hij af. "Ja. Die verzint wel meer", is Roos duidelijk.