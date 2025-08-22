Live voetbal

ESPN-analisten komen superlatieven tekort: 'In jaren niet zo'n goede speler gezien'

Gjivai Zechiel
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
22 augustus 2025

Gjivai Zechiël heeft donderdagavond tegen Zrinjski Mostar (0-2) andermaal indruk gemaakt bij FC Utrecht. Aan de hand van de Feyenoord-huurling zette de club uit de Domstad een goede stap richting de competitiefase van de Europa League. Het goede spel van Zechiël is ook aan tafel bij Voetbalpraat opgevallen.

Na een succesvolle huurperiode bij Sparta Rotterdam in de tweede seizoenshelft van het afgelopen seizoen leek Zechiël voor zijn kans bij Feyenoord te kunnen gaan. Al snel werd duidelijk dat de Rotterdamse club de 21-jarige middenvelder andermaal vlieguren wilde laten maken op het hoogste niveau. Er was flink wat interesse vanuit onder meer FC Twente en FC Utrecht, waarbij laatstgenoemde aan de haal ging met de talentvolle middenvelder.

Bij FC Utrecht hebben ze ongetwijfeld geen spijt van de huurtransfer, want in het shirt van de Domstedelingen laat Zechiël een uitstekende indruk achter. Tijmen van Wissing was tijdens het duel met Zrinjski Mostar onder de indruk van Zechiël en zijn kompaan Alonzo Engwanda. "Zij zijn echt de motor van dit team. Er was een mooi moment waarop Zechiël Viergever van repliek diende. Ze durven in die hiërarchie ook mensen tot de orde te roepen. Zechiël is in alles echt de baas geweest vanavond.”

"Wat ik wel opvallend vind is dat FC Utrecht Zechiël dit jaar kon huren überhaupt. Hij is eigendom van Feyenoord en in de wetenschap dat Timber volgens mij op het punt staat om weg te gaan", begint oud-trainer Gert Kruys zijn relaas bij Voetbalpraat. ""Ik loop al jarenlang rond bij FC Utrecht, maar Zechiël is écht heel goed. Ik heb in jaren niet zo'n goede speler bij Utrecht gezien. Die alle facetten van het voetbal kent."

Naast Van Wissing en Kruys is ook Anco Jansen zeer te spreken over de 21-jarige uitblinker. "Voor Zechiël is het een geweldige ervaring om bij FC Utrecht te spelen", constateert hij. "Het is weer een grotere club dan Sparta Rotterdam (vorig seizoen aan verhuurd, red.), met Europees voetbal erbij. Op zijn leeftijd is dit een geweldige stap, waarbij hij weet dat hij speelt. Hij kan hier uitgroeien tot een grote meneer en dan terugkeren bij Feyenoord. Ik denk dat het voor iedereen een win-winsituatie is: Feyenoord krijgt straks een volwassen speler met Europese ervaring terug, en die had hij daar nu nog niet gekregen", besluit Jansen.

Voetbalhoofdstad
345 Reacties
24 Dagen lid
1.192 Likes
Voetbalhoofdstad
    3
    + 1
Jammer dat eigen opgeleide jeugd geen kans meer krijgt bij feijenoord. Te kloese en rvp maken er een vreemdelingenlegioen van met hun aankoopbeleid.

Arena
199 Reacties
11 Dagen lid
745 Likes
Arena
    0
    + 1
Totaal niet mee eens. Zrinjski was slecht en Utrecht idem dito. Het was nauwelijks het kijken waard. Ook de genoemde Zechiël en Engwanda waren niet best. Het was rommelig en meer vechtvoetbal dan wat anders. Zechiël is echt geen buitengewone speler. Tenminste sowieso al niet in deze wedstrijd. Utrecht wint maar echt niet omdat het zo goed was.

Vriendje Stokvis
1.165 Reacties
337 Dagen lid
7.863 Likes
Vriendje Stokvis
    3
    + 1
Weer een groeibriljant uit de eigen jeugd van Feyenoord. Lekker ervaring opdoen bij Utrecht waardoor zijn transferwaarde alleen maar zal stijgen. Dikke prima. Goed gezien van Ten Kloese en Van Persie.

ERIMIR
3.210 Reacties
411 Dagen lid
37.103 Likes
ERIMIR
    0
    + 1
Utrecht en Twente is zo'n beetje zijn plafond. De top van de ED is denk ik wel te hoog gegrepen voor hem. Tegen betere Europese tegenstanders zal hij zich moeten bewijzen.

Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 21 jaar (1 jun. 2004)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
2
1
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

