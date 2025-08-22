ESPN-analisten komen superlatieven tekort: 'In jaren niet zo'n goede speler gezien'

heeft donderdagavond tegen Zrinjski Mostar (0-2) andermaal indruk gemaakt bij FC Utrecht. Aan de hand van de Feyenoord-huurling zette de club uit de Domstad een goede stap richting de competitiefase van de Europa League. Het goede spel van Zechiël is ook aan tafel bij Voetbalpraat opgevallen.

Na een succesvolle huurperiode bij Sparta Rotterdam in de tweede seizoenshelft van het afgelopen seizoen leek Zechiël voor zijn kans bij Feyenoord te kunnen gaan. Al snel werd duidelijk dat de Rotterdamse club de 21-jarige middenvelder andermaal vlieguren wilde laten maken op het hoogste niveau. Er was flink wat interesse vanuit onder meer FC Twente en FC Utrecht, waarbij laatstgenoemde aan de haal ging met de talentvolle middenvelder.

Bij FC Utrecht hebben ze ongetwijfeld geen spijt van de huurtransfer, want in het shirt van de Domstedelingen laat Zechiël een uitstekende indruk achter. Tijmen van Wissing was tijdens het duel met Zrinjski Mostar onder de indruk van Zechiël en zijn kompaan Alonzo Engwanda. "Zij zijn echt de motor van dit team. Er was een mooi moment waarop Zechiël Viergever van repliek diende. Ze durven in die hiërarchie ook mensen tot de orde te roepen. Zechiël is in alles echt de baas geweest vanavond.”

"Wat ik wel opvallend vind is dat FC Utrecht Zechiël dit jaar kon huren überhaupt. Hij is eigendom van Feyenoord en in de wetenschap dat Timber volgens mij op het punt staat om weg te gaan", begint oud-trainer Gert Kruys zijn relaas bij Voetbalpraat. ""Ik loop al jarenlang rond bij FC Utrecht, maar Zechiël is écht heel goed. Ik heb in jaren niet zo'n goede speler bij Utrecht gezien. Die alle facetten van het voetbal kent."

Naast Van Wissing en Kruys is ook Anco Jansen zeer te spreken over de 21-jarige uitblinker. "Voor Zechiël is het een geweldige ervaring om bij FC Utrecht te spelen", constateert hij. "Het is weer een grotere club dan Sparta Rotterdam (vorig seizoen aan verhuurd, red.), met Europees voetbal erbij. Op zijn leeftijd is dit een geweldige stap, waarbij hij weet dat hij speelt. Hij kan hier uitgroeien tot een grote meneer en dan terugkeren bij Feyenoord. Ik denk dat het voor iedereen een win-winsituatie is: Feyenoord krijgt straks een volwassen speler met Europese ervaring terug, en die had hij daar nu nog niet gekregen", besluit Jansen.