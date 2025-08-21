FC Utrecht wint in moeras van Mostar en staat met een been in Europa League

FC Utrecht heeft zichzelf donderdagavond een goede uitgangspositie verschaft in de play-offronde van de Europa League. Door een treffer van David Min vanaf elf meter en een kopbal van Victor Jensen in de slotfase wisten de Domstedelingen het duel met Zrinjski Mostar te winnen: 0-2. In de tweede helft kwamen beide ploegen nauwelijks meer aan voetballen toe door de hevige regenval.

FC Utrecht begon het duel in Bosnië-Herzegovina met verschillende wijzigingen in de opstelling. Zo mochten Niklas Vesterlund en Derry Murkin vanaf de aftrap meedoen, wat ten koste ging van Soufian El Karouani en Siebe Horemans. De teruggekeerde Sébastien Haller was nog niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen, waardoor Min zich mocht laten zien.

Dat liet de spits gedurende de eerste helft juist na. Al na zeven minuten kwam Min goed voor zijn man, maar verzuimde hij zijn hoofd goed tegen de bal te zetten. Later kreeg hij weer een goede kans, maar schoot de aanvaller de bal vrij zwak in. Aan de andere kant wist Vasilios Barkas de ploeg van Ron Jans tot twee keer toe met een knappe redding op de been te houden.

Zo’n vijf minuten voor rust kwam FC Utrecht dan toch op voorsprong. Een voorzet van Vesterlund kwam op de steunarm van de inglijdende Petar Mamic. Waar de scheidsrechter in eerste instantie niets wilde weten van een strafschop, besloot de VAR om hem toch naar het scherm te roepen. Uiteindelijk ging de bal op de stip, waarna Min het buitenkansje via de handen van doelman Goran Karacic in de hoek schoot. Op slag van rust kregen de Domstedelingen nog een goede kans op 0-2, maar waar Min eerst over de bal heen schoot, belandde het schot van Miliano Jonathans via twee verdedigers op de bovenkant van de lat.

In de pauze is het enorm hard gaan regenen, waardoor het veld er heel anders bij kwam te liggen dan in de eerste helft. Direct na rust was het Mostar wat zich liet gelden, met een kopbal op de paal uit een hoekschop, terwijl Jensen enkele minuten later aan de andere kant heel gevaarlijk werd met een kopbal.

In de loop van de tweede helft bleef het water met bakken uit de lucht vallen, waardoor het vanaf een halfuur voor tijd echt invloed begon te hebben op het spel van beide ploegen. Kansen werden daardoor schaars, maar in de slotfase was het Jensen die de bal op zijn hoofd kreeg van Gjivai Zechiël en zo de 0-2 binnen kon knikken. In de blessuretijd kwam Mostar nog met tien man te staan, toen Petar Mamic zijn tweede gele kaart kreeg. De tweede helft werd verder nog opgeleukt door de rentree van Haller, die zo’n tien minuten voor tijd in de ploeg kwam voor Min. De ploeg van Jans keert met een voorsprong van twee goals weer richting Nederland. Volgende week zal de beslissing vallen in Stadion Galgenwaard.