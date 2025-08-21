Live voetbal 9

FC Utrecht wint in moeras van Mostar en staat met een been in Europa League

David Min van FC Utrecht
Foto: © Imago
2 reacties
Niels Hassfeld
21 augustus 2025, 21:56

FC Utrecht heeft zichzelf donderdagavond een goede uitgangspositie verschaft in de play-offronde van de Europa League. Door een treffer van David Min vanaf elf meter en een kopbal van Victor Jensen in de slotfase wisten de Domstedelingen het duel met Zrinjski Mostar te winnen: 0-2. In de tweede helft kwamen beide ploegen nauwelijks meer aan voetballen toe door de hevige regenval.

FC Utrecht begon het duel in Bosnië-Herzegovina met verschillende wijzigingen in de opstelling. Zo mochten Niklas Vesterlund en Derry Murkin vanaf de aftrap meedoen, wat ten koste ging van Soufian El Karouani en Siebe Horemans. De teruggekeerde Sébastien Haller was nog niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen, waardoor Min zich mocht laten zien.

Artikel gaat verder onder video

Dat liet de spits gedurende de eerste helft juist na. Al na zeven minuten kwam Min goed voor zijn man, maar verzuimde hij zijn hoofd goed tegen de bal te zetten. Later kreeg hij weer een goede kans, maar schoot de aanvaller de bal vrij zwak in. Aan de andere kant wist Vasilios Barkas de ploeg van Ron Jans tot twee keer toe met een knappe redding op de been te houden.

Zo’n vijf minuten voor rust kwam FC Utrecht dan toch op voorsprong. Een voorzet van Vesterlund kwam op de steunarm van de inglijdende Petar Mamic. Waar de scheidsrechter in eerste instantie niets wilde weten van een strafschop, besloot de VAR om hem toch naar het scherm te roepen. Uiteindelijk ging de bal op de stip, waarna Min het buitenkansje via de handen van doelman Goran Karacic in de hoek schoot. Op slag van rust kregen de Domstedelingen nog een goede kans op 0-2, maar waar Min eerst over de bal heen schoot, belandde het schot van Miliano Jonathans via twee verdedigers op de bovenkant van de lat.

In de pauze is het enorm hard gaan regenen, waardoor het veld er heel anders bij kwam te liggen dan in de eerste helft. Direct na rust was het Mostar wat zich liet gelden, met een kopbal op de paal uit een hoekschop, terwijl Jensen enkele minuten later aan de andere kant heel gevaarlijk werd met een kopbal.

In de loop van de tweede helft bleef het water met bakken uit de lucht vallen, waardoor het vanaf een halfuur voor tijd echt invloed begon te hebben op het spel van beide ploegen. Kansen werden daardoor schaars, maar in de slotfase was het Jensen die de bal op zijn hoofd kreeg van Gjivai Zechiël en zo de 0-2 binnen kon knikken. In de blessuretijd kwam Mostar nog met tien man te staan, toen Petar Mamic zijn tweede gele kaart kreeg. De tweede helft werd verder nog opgeleukt door de rentree van Haller, die zo’n tien minuten voor tijd in de ploeg kwam voor Min. De ploeg van Jans keert met een voorsprong van twee goals weer richting Nederland. Volgende week zal de beslissing vallen in Stadion Galgenwaard.

➡️ Meer FC Utrecht nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Haller noemt 'belangrijkste man' achter nieuwe terugkeer bij FC Utrecht

Haller noemt 'belangrijkste man' achter nieuwe terugkeer bij FC Utrecht

  • di 19 augustus, 18:29
  • 19 aug. 18:29
PSV juicht na een goal tegen Go Ahead Eagles

Spits waar PSV afgelopen winter achteraan zat, krijgt groen licht voor transfer

  • di 19 augustus, 14:24
  • 19 aug. 14:24
AD: Haller betaalt gigantische afkoopsom zelf en wordt dé topverdiener in Utrecht

AD: Haller betaalt gigantische afkoopsom zelf en wordt dé topverdiener in Utrecht

  • ma 18 augustus, 15:39
  • 18 aug. 15:39
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Arena
175 Reacties
10 Dagen lid
713 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Slechte wedstrijd van beide kanten. Eigenlijk nauwelijks om aan te zien. Op het zeiknatte veld werd het ook heel lastig voetballen. Uiteindelijk een winnend Utrecht en dat is prima.

jerommeke1973
218 Reacties
1.059 Dagen lid
846 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ondanks het slechte weer, mooi voor utrecht en het Nederlands voetbal. Gefeliciteerd van een AZ-supporter

Voetbalanalist
0 Reacties
4 Dagen lid
0 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Dit is mooi voor het Nederlandse voetbal, dat de clubs het goed dien in Europa

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
175 Reacties
10 Dagen lid
713 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Slechte wedstrijd van beide kanten. Eigenlijk nauwelijks om aan te zien. Op het zeiknatte veld werd het ook heel lastig voetballen. Uiteindelijk een winnend Utrecht en dat is prima.

jerommeke1973
218 Reacties
1.059 Dagen lid
846 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Ondanks het slechte weer, mooi voor utrecht en het Nederlands voetbal. Gefeliciteerd van een AZ-supporter

Voetbalanalist
0 Reacties
4 Dagen lid
0 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Dit is mooi voor het Nederlandse voetbal, dat de clubs het goed dien in Europa

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Zrinjski - Utrecht

0 - 2
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel