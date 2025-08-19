Haller noemt 'belangrijkste man' achter nieuwe terugkeer bij FC Utrecht

Jordy Zuidam is 'de MVP' achter de hernieuwde terugkeer van ' bij FC Utrecht. Dat onthult de Fransman tegenover De Telegraaf. De technisch directeur heeft niet opgegeven inzake de 31-jarige spits en heeft altijd contact gehouden met Haller.

FC Utrecht maakte afgelopen dinsdag bekend dat de 31-jarige spits definitief terugkeert in de Domstad. De boomlange Franse goaltjesdief heeft zijn krabbel gezet onder een eenjarige verbintenis en komt over van Borussia Dortmund. Haller had er veel voor over om weer terug te keren bij FC Utrecht. Het Algemeen Dagblad wist namelijk te melden dat de spits een afkoopsom van vier miljoen euro heeft betaald om weg te komen bij Borussia Dortmund.

Lang werd een nieuwe terugkeer van Haller onmogelijk gehouden, maar toch is het alle partijen gelukt. "Ik dacht zelf ook dat het onmogelijk zou zijn. Alle partijen hebben naar elkaar toe moeten bewegen. FC Utrecht en Borussia Dortmund hebben goed samengewerkt om het mogelijk te maken", aldus Haller, die in het midden laat of hij de grootste stap heeft moeten zetten. "Uiteindelijk heeft iedereen gedaan wat hij moest doen en wat het juiste was om te doen. Voor mij is het belangrijk om meer speeltijd te krijgen om in een omgeving terecht te komen, die ik al ken. Dat maakt het makkelijker voor mij."

"Ik kan me voorstellen dat dit niet vaak gebeurt", reageert Haller op de vraag of hij het beseft dat het ongebruikelijk is in de voetballerij dat een speler financieel zoveel laat liggen. "Maar ik heb een keuze gemaakt, die het beste bij mij past. Heel veel mensen kunnen zeggen dat ik dit of dat moet doen, maar die weten hoe ik het van binnen beleef. Ik wilde echt een keuze maken, die me rust en vrede in mijn hoofd zou bezorgen en waardoor ik in een prettige omgeving zou zitten. En daarnaast wilde ik maar voor één jaar tekenen. Nu heb ik de vrijheid om komend jaar de situatie opnieuw te bekijken. Ik wilde ook keuzevrijheid hebben. Ik vind het een fijn idee om zelf mijn eigen keuze te kunnen maken volgend jaar.”

Volgens Haller heeft technisch directeur Zuidam de grootste rol gespeeld in de transfer naar FC Utrecht. "Hij is de belangrijkste man geweest", benadrukt hij. "Deze deal is Jordy. Hij is de MVP (most valuable player, red.) van deze transfer. Hij heeft constant contact gehouden. Hij was een pitbull. Vanaf het begin is hij heel enthousiast en optimistisch geweest over de kansen om het te doen slagen, meer dan wie ook. Hij is echt gek. Er waren steeds problemen, maar hij is optimistisch gebleven. Zijn energie en toewijding maakten het toch mogelijk.”