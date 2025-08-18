Live voetbal

FC Utrecht stunt en presenteert Haller plots als nieuwe aanwinst

Foto: © Imago
Niels Hassfeld
18 augustus 2025, 09:11

Sébastien Haller keert alweer terug bij FC Utrecht, zo maken de Domstedelingen bekend via de officiële kanalen. De aanvaller wordt transfervrij overgenomen van Borussia Dortmund en heeft een contract voor een seizoen getekend in De Galgenwaard.

Begin augustus was er ineens veel te doen rondom de toekomst van Haller. De spits, die afgelopen seizoen een halfjaar op huurbasis in Utrecht had gespeeld, werd gelinkt aan een nieuwe terugkeer naar Stadion Galgenwaard. Al snel bleek dat een terugkeer van de spits financieel niet haalbaar was voor de Domstedelingen, vooral door het hoge salaris van de Ivoriaan.

Volgens Marco Timmer van Voetbal International heeft Haller ervoor gekozen om zo veel water bij de wijn te doen, dat zijn komst ineens toch haalbaar bleek voor de nummer vier van afgelopen Eredivisie-seizoen. Direct nadat hij dit nieuws naar buiten brengt, maakt FC Utrecht de komst van Haller officieel. Daarmee begint hij aan zijn derde periode in Stadion Galgenwaard. Tot dusver speelde de spits 116 duels voor FC Utrecht, waarin hij 57 keer scoorde en zeventien assists gaf.

“Ik ben blij en tevreden. Eigenlijk alles”, geeft Haller in een eerste reactie aan op de clubwebsite. “Er is deze zomer de nodige interesse geweest van andere clubs. Maar voor mij was er maar één ideaal scenario en dat was FC Utrecht.” De aanvaller geeft aan graag met de ploeg van Ron Jans deel te nemen aan het Europese avontuur. “Utrecht is voor mij een fijne plek, net als Nederland. Ik kan mijn gezin terugbrengen naar een plek die ze kennen. Dat brengt rust en is voor mij cruciaal: weer samenzijn met mijn familie. Natuurlijk heeft het even geduurd. Er lagen een paar uitdagingen, maar uiteindelijk hebben beide clubs goed meegewerkt. Daar ben ik heel dankbaar voor.”

Sébastien Haller

Sébastien Haller
Team: Dortmund
Leeftijd: 31 jaar (22 jun. 1994)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Dortmund
0
0
2024/2025
Leganés
8
0
2024/2025
Utrecht
16
4
2023/2024
Dortmund
14
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
AZ
2
3
4
6
Ajax
2
2
4
7
Utrecht
2
3
3
8
NAC
2
-1
3
9
Groningen
2
-2
3

