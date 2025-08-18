AD: Haller betaalt gigantische afkoopsom zelf en wordt dé topverdiener in Utrecht

is weer terug bij FC Utrecht. De Franse Ivoriaan had daar volgens het Algemeen Dagblad veel voor over: de spits zou namelijk een afkoopsom van vier miljoen hebben betaald om weg te komen bij Borussia Dortmund.

Haller speelde in het verleden voor onder andere Eintracht Frankfurt, Ajax en Borussia Dortmund, maar is de laatste jaren zoekende naar zijn vorm. In 2022 werd er teelbalkanker bij hem geconstateerd, maar na een operatie en chemokuur kwam de spits daar gelukkig weer bovenop. In de tweede helft van 2022/23 haalde Haller nog fraaie cijfers, maar daarna droogden de doelpunten wat op, ook door een aanzienlijke vermindering in speeltijd. Bij Leganés probeerde hij in het seizoen 2024/25 zijn carrière nieuw leven in te blazen, maar dat mislukte. Ook FC Utrecht bood hem een kans; zijn periode in de Domstad was uiteindelijk redelijk te noemen, met zes doelpunten in achttien wedstrijden.

Nu biedt Utrecht Haller weer een nieuwe mogelijkheid aan om zijn vorm te vinden. Volgens het Algemeen Dagblad heeft de spits daarvoor echter heel veel water bij de wijn moeten doen. Zo heeft hij zijn contract bij Borussia Dortmund afgekocht; iets waar Haller vier miljoen euro voor moest neerleggen.

Ook zal hij niet hetzelfde salaris opstrijken in Nederland als bij de ploeg uit het westen van Duitsland. Bij Dortmund verdiende Haller negen miljoen euro, dat zijn voor Utrecht ongekend hoge bedragen. Wel weet het AD te melden dat Haller dé topverdiener bij zijn nieuwe werkgever wordt, dus zal hij nog steeds een zeer hoog loon overgemaakt krijgen. Hoe hoog het salaris van Haller precies is, is niet bekend. De spits heeft voor een jaar getekend in Utrecht.