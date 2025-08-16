Live voetbal

Huntelaar wordt opnieuw gespot, nu bij een andere Eredivisie-club

Dominic Mostert
16 augustus 2025, 07:25

Klaas-Jan Huntelaar was deze week niet alleen bij Vitesse, maar ook bij FC Utrecht. Bij De Oranjezomer werden vrijdagavond foto’s getoond van Huntelaar in De Galgenwaard tijdens de wedstrijd tegen Servette FC (2-1 zege).

“We hebben hem toevallig twee keer gezien gisteren”, zegt Noa Vahle in het praatprogramma op SBS6. “We wisten natuurlijk al dat hij gisteren op het trainingsveld van Vitesse Onder 21 stond, naast Edward Sturing. Daarnaast was ik gisteren in De Galgenwaard en onze regisseur wist hem ook te spotten in het publiek, want daar was hij ook.”

“Het is eigenlijk voor het eerst in, ik denk, twee jaar”, vervolgt de journalist. “Want twee jaar geleden was hij technisch manager bij Ajax, in een hele zware periode natuurlijk voor de club. Daar heeft hij een hele zware burn-out aan overgehouden. Hij is twee jaar eruit geweest en voor het eerst zien we hem weer. Ik vind het echt goed om hem weer in de voetballerij te zien, want daar hoort hij, vind ik.”

“En hij wilde natuurlijk technisch directeur worden, dat was altijd zijn ambitie, maar hij stond gisteren op het trainingsveld. Hij heeft gezegd dat er nog heel veel onzeker is en hij het niet weet, maar wie weet dat we een toekomstig trainer in hem hebben”, stelt Vahle.

Tafelgast Jack van Gelde reageert: “Ja, misschien dat Nigel de Jong, die hij natuurlijk goed kent vanuit zijn functie als technisch directeur bij de KNVB, zegt: ‘Kom, ga nou eerst eens lekker meelopen met Jong Oranje of Oranje Onder 15 of zo. En ga eens kijken of je dat leuk vindt of iets anders wil gaan doen.”

Volgens Vahle is het belangrijk dat Huntelaar ‘de liefde voor het spelletje’ weer terugvindt. “Want als technisch manager kijk je natuurlijk heel anders naar voetbal dan als je op het veld staat. Ik hoop dat hij dat weer een beetje terugkrijgt en dat het goed met hem gaat, want dat is natuurlijk het belangrijkste.”

Huntelaar was sinds 2022 onderdeel van het technisch management van Ajax, maar kwam in oktober 2023 thuis te zitten met een burn-out. Huntelaar stapte twee jaar geleden in bij de Amsterdammers en moest toezien hoe het bewind van Sven Mislintat zorgde voor een enorme crisis bij de club. Maandenlang was het complete chaos, iets waar Huntelaar het waarschijnlijk zeer moeilijk mee heeft (gehad). In maart eerder dit jaar gingen Ajax en Huntelaar per direct uit elkaar. 

Oh we hebben Huntelaar gespot, zogenaamd vinden ze het zielig maar ze zijn alleen maar opzoek naar sensatie.

Het is wel zielig dat Huntelaar koekoek is geworden. Zou dat door ajax komen hoe ze met hem zijn omgegaan.

Wat zul je je goed voelen nadat je dit even hebt kunnen suggereren he? Heb je zelf enig idee wat je voor iemand bent joh? Gadverdamme zeg. En ook "koekoek is geworden" schrijven. Respectloos!

@Hurricane. Ik zou u graag een aanmoedigingsprijs willen geven maar uw reactie is van zo een bedroevend laag niveau dat is te walgelijk voor woorden

@Hurricane. Wat een trieste reactie, en het mag allemaal van FCUPDATE. Maar als een Ajacied even tegengas geeft is het allemaal huilie huilie en mag het niet en word ie gebanned of berichten worden verwijderd. Het is gewoon lachwekkend.

Tja die jongen is geen zombie uit de walking dead geworden. Als je niet lekker in je vel zit moet je dingen doen die je leuk vind, dat was voor Klaas voetballen en misschien ook wel kijken. Lekker laten gaan en ze ding laten doen. Offtopic: @goku zijn account weg? Of verdwijnen nu allemaal reacties weer? Ik zit opeens op een ander zijn account? Wtf

En nu op mijn eigen account, wtf is dit dan redactie? Ik zat gewoon op Piet zijn account. 😅

Fijn dat het met Huntelaar weer beter gaat. Een burn-out is echt een aanslag op je welzijn.

Laat die kerel lekker doen wat hij wil en met rust !!!! Als hij aandacht wil geeft hij dat best wel aan .

De manier om te kijken of het traject van genezing juist is of iets moet worden bijgesteld Ook juist dat er aandacht aan wordt besteed, want ook dit was natuurlijk een zware slag voor hem

