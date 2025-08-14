Klaas-Jan Huntelaar voor het eerst sinds burn-out gespot bij Nederlandse club

Een opvallende verschijning op het trainingscomplex van Vitesse, waar Klaas-Jan Huntelaar op het veld stond als assistent-trainer van de Onder 21-ploeg. De oud-spits was lang onder de radar wegens gezondheidsproblemen.

Terwijl Vitesse en spelersvakbond VVCS druk met elkaar vergaderden over een arbitragezaak, stonden de selecties van Vitesse 'gewoon' op het veld. De Gelderlander meldt dat Huntelaar aanwezig was op de training van de Onder 21.

Artikel gaat verder onder video

Of de oud-spits van onder meer Ajax, Real Madrid en Schalke 04 vaker op gaat duiken in Arnhem, is nog niet bekend. "Het is allemaal onzeker. Ik hoor het vanzelf”, zegt Huntelaar tegen De Gelderlander, terwijl hij de parkeerplaats verlaat.

Huntelaar was sinds 2022 onderdeel van het technisch management van Ajax, maar kwam in oktober 2023 thuis te zitten met een burn-out. Huntelaar stapte twee jaar geleden in bij de Amsterdammers en moest toezien hoe het bewind van Sven Mislintat zorgde voor een enorme crisis bij de club. Maandenlang was het complete chaos, iets waar Huntelaar het waarschijnlijk zeer moeilijk mee heeft (gehad). In maart eerder dit jaar gingen Ajax en Huntelaar per direct uit elkaar.

Vitesse verloor vorige week vrijdag een kort geding tegen de KNVB over het behoud van de proflicentie. De rechter in Utrecht oordeelde dat de licentie terecht werd ingetrokken na jarenlange overtredingen van de regels. Daarmee is het voortbestaan van Vitesse als profclub beëindigd en krijgt de selectie nu de kans om hun carrière ergens anders voort te zetten.