Van Persie kijkt geïrriteerd naar Hadj Moussa, dit is waarom

Robin van Persie stoorde zich tijdens de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord (0-4) enkele keren aan . De buitenspeler verloor de bal soms te makkelijk, zegt Van Persie tegen ESPN.

Verslaggever Hans Kraay junior merkte de irritatie op. “Je zei voor de wedstrijd tegen mij dat Hadj Moussa geweldig getraind heeft de afgelopen twee weken. Ik zag je een paar keer heel geïrriteerd naar hem kijken in de eerste helft. Wat was er aan de hand?”, wil hij weten.

Van Persie reageert: “Nou, dat had te maken met ons focuspunt, dat was echt die ruimte erachter aanvallen. Dat deed hij een aantal keer goed, dat ging ook een aantal keer bijna goed. Alleen, die paar momenten waar jij denk ik op doet, zijn momenten dat hij wat makkelijk aan de bal is en de bal makkelijk verliest.”

“Dat moet er gewoon uit”, vindt de trainer. “Daarin op de juiste momenten simpel spelen, zeker als hij dubbel wordt gedekt, dan is het gewoon inspelen en weer die ruimte aanvallen. En die momenten koos hij een aantal keer niet goed.”

Over het geheel is Van Persie tevreden over de wedstrijd. “In principe is Sparta-uit een hele moeilijke wedstrijd. We hebben de gevaren van Sparta er goed uitgehaald. Met name Lauritsen, dat deden Watanabe en Ahmedhodzic heel erg goed." Wel zag hij nog ruimte voor verbetering: "We hadden nog meer kunnen scoren. In de eerste, maar zeker in de tweede helft."