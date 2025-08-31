Live voetbal 7

Van Persie kijkt geïrriteerd naar Hadj Moussa, dit is waarom

Feyenoord-trainer Robin van Persie en speler Anis Hadj Moussa
Foto: © Imago
2 reacties
Dominic Mostert
31 augustus 2025, 17:07

Robin van Persie stoorde zich tijdens de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord (0-4) enkele keren aan Anis Hadj Moussa. De buitenspeler verloor de bal soms te makkelijk, zegt Van Persie tegen ESPN.

Verslaggever Hans Kraay junior merkte de irritatie op. “Je zei voor de wedstrijd tegen mij dat Hadj Moussa geweldig getraind heeft de afgelopen twee weken. Ik zag je een paar keer heel geïrriteerd naar hem kijken in de eerste helft. Wat was er aan de hand?”, wil hij weten.

Artikel gaat verder onder video

Van Persie reageert: “Nou, dat had te maken met ons focuspunt, dat was echt die ruimte erachter aanvallen. Dat deed hij een aantal keer goed, dat ging ook een aantal keer bijna goed. Alleen, die paar momenten waar jij denk ik op doet, zijn momenten dat hij wat makkelijk aan de bal is en de bal makkelijk verliest.”

“Dat moet er gewoon uit”, vindt de trainer. “Daarin op de juiste momenten simpel spelen, zeker als hij dubbel wordt gedekt, dan is het gewoon inspelen en weer die ruimte aanvallen. En die momenten koos hij een aantal keer niet goed.”

Over het geheel is Van Persie tevreden over de wedstrijd. “In principe is Sparta-uit een hele moeilijke wedstrijd. We hebben de gevaren van Sparta er goed uitgehaald. Met name Lauritsen, dat deden Watanabe en Ahmedhodzic heel erg goed." Wel zag hij nog ruimte voor verbetering: "We hadden nog meer kunnen scoren. In de eerste, maar zeker in de tweede helft."

Ome Barend
55 Reacties
1 Dag lid
65 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Het staat er een half uur op.. wat is het rustig hier? Waar blijven de ongezouten meningen? De hele zomer was het heel heet hier.. je zou maar 1 hele zomer je tijd verspeeld hebben aan onzin 😂🤣.

12deman
166 Reacties
63 Dagen lid
219 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden degelijke overwinning met goed middenveld. Read terug, en een aantal spelers speeltijd gegeven. Slory was erg goed, beste alternatief op links momenteel. 3 gespeeld bovenaan met wedstrijd minder gespeeld. De Interlandperiode in. Tja niks op af te dingen. Het blijft voorlopig wel stil aan de overkant. Ajax gaat voorlopig geen verbetering vanuit. PSV is de diepgang en snelheid kwijt. Spelen voornamelijk vanuit de omschakeling en dat oogt te voorspelbaar. Voorlopig top één.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Sparta - Feyenoord

0 - 4
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

