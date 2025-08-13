Borst schrikt van oud-topvoetballer: 'Afschuwelijk, doe eens normaal man!'

Hugo Borst zegt in De Oranjezomer te zijn 'geschrokken' van een NOS-interview met Nigel de Jong. De voormalig topvoetballer, tegenwoordig directeur topvoetbal bij de KNVB, sprak daarin over het ontslag van Andries Jonker als bondscoach van de vrouwenploeg van Nederland. "Het was afschuwelijk", zegt Borst.

De Jong was de afgelopen week veelvuldig in de media te zien. De oud-middenvelder van onder meer Ajax, Manchester City en het Nederlands elftal schoof zondag aan bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN en sprak daarnaast ook uitgebreid met de NOS, onder meer over het vertrek van Jonker. De bondscoach kreeg al in januari te horen dat hij na het Europees Kampioenschap van afgelopen zomer moest vertrekken. Inmiddels is Arjan Veurink, al jaren de trouwe assistent van Sarina Wiegman, aangesteld als zijn opvolger.

"Ik ben geschrokken van Nigel de Jong", zegt Borst dinsdagavond in De Oranjezomer. "Ik hoorde een interview bij de NOS, dat duurde vier minuut 47. Hij heeft werkelijk jargon gebezigd, dat heeft niets met een profvoetballer te maken. Inmiddels is hij natuurlijk ook technisch directeur, maar het was afschuwelijk. 'Perceptie' en 'oriëntatie' en 'proces'... ik kan het allemaal niet reciteren, maar ik denk: 'Nigel, doe eens normaal man'. Praat gewoon Jip en Janneketaal."

Bovendien toonde De Jong aan dat hij nog niet de noodzakelijke ervaring heeft in het 'slechtnieuwsgesprek' met Jonker, zo stelt Borst. "Waar ik me wel een beetje zorgen over maak... Zijn eerste vraag aan Jonker bij dat gesprek was: 'Hoe zie jij je toekomst bij de KNVB?'. Waarom dat een slechte vraag is? Omdat hij hem wilde ontslaan, in ieder geval na het EK. Dus waarom zou je die vraag stellen? Jonker ging vertellen wat hij nog allemaal aan perspectief zag, en uiteindelijk was het zo dat De Jong zei: 'We willen met je stoppen'. Dus dat is héél erg onervaren en niet zo handig. Hij is nog een rookie en we moeten hem de kans blijven geven, maar hij maakt geen beste beurt", besluit Borst.