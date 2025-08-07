Karsdorp haalt villa noodgedwongen uit verkoop

heeft zijn villa noodgedwongen uit de verkoop gehaald, zo stelt Bekende Buren. De verdediger leek hard op weg naar het Turkse Kocaelispor, maar die transfer kwam er niet van. Daardoor lijkt Karsdorp zich gedwongen hebben gevoeld de villa nog niet te verkopen.

Karsdorp keerde een jaar geleden transfervrij terug naar Nederland, waar hij een contract voor een seizoen tekende bij PSV. Na een halfjaar in Eindhoven besloot de rechtsback een woning in de buurt te kopen en legde hij een bedrag van 1.387.500 euro neer voor een fraaie 2-onder-1-kap-stadsvilla in de Noord-Brabantse stad. De samenwerking met de landskampioen bleef echter beperkt tot een seizoen, waardoor Karsdorp inmiddels is vertrokken uit Eindhoven.

Deze zomer leek het er even op dat hij een nieuw buitenlands avontuur aan zou gaan, aangezien Kocaelispor hem graag naar Turkije wilde halen. Begin juli werd duidelijk dat Karsdorp zijn luxe villa weer te koop had gezet voor een vraagprijs van 1.749.000 euro.

Inmiddels is duidelijk dat de transfer van Karsdorp naar Turkije er niet van gaat komen en heeft de voetballer zijn villa ook weer uit de verkoop gehaald. Volgens Bekende Buren voelde de verdediger zich ‘enigszins gedwongen’ deze keuze te maken. Of Karsdorp zijn villa bij een eventuele buitenlandse transfer alsnog in de verkoop gaat zetten, is niet duidelijk.

Foto's woning Karsdorp

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren