Verlies van tand bij nieuwe aanwinst Ajax volgens Heitinga typerend

heeft een interessant trainingsdebuut bij Ajax meegemaakt. De jonge middenvelder, die op huurbasis over is gekomen van Liverpool, verloor namelijk meteen een tand.

Dat meldt John Heitinga donderdag in gesprek met De Telegraaf. "Hij kreeg tijdens de training een tik op zijn mond, verloor een tand, maar ging die pas na afloop zoeken. Dat zegt alles over hem." De trainer looft de instelling van McConnell. Heitinga geeft wel toe dat Ajax aanvankelijk wel een meer ervaren controleur zocht.

"Maar we hebben bij Ajax nog steeds te maken met de situatie: wat is haalbaar en wat is niet haalbaar. Qua mentaliteit zit het wel goed bij McConnell, die als zes kan spelen en zeker als dubbele zes (een systeem met twee verdedigende middenvelders, red.). Maar net als alle middenvelders zal hij kneiterhard moeten werken om te gaan spelen", legt de oefenmeester van Ajax uit.

Heitinga gaf in hetzelfde gesprek toe dat hij nog rekening houdt met een uitgaande transfer voor Kenneth Taylor. Als dat gebeurt, kan er nog een ervaren middenvelder aan de selectie worden toegevoegd. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij speelt er op dit moment echter niks rond Kenneth Taylor. Het debuut van McConnell zal ook nog wel even op zich laten wachten: "Hij zal pas na de interlandbreak gaan spelen", weet Heitinga.

Blessure-update

Komend weekend speelt Ajax uit tegen FC Volendam. Ko Itakura, Josip Sutalo, Brian Brobbey, Mika Godts en Bertrand Traoré zitten dan normaal gesproken weer bij de wedstrijdselectie. Voor Aaron Bouwman, die wel weer meetraint, komt het duel net te vroeg.