Alle Champions League-deelnemers gerangschikt: opvallende positie voor Ajax

Nadat woensdagavond bekend werd welke 36 ploegen gaan deelnemen aan de competitiefase van de Champions League, heeft The Athletic een ranglijst gemaakt van de gekwalificeerde clubs. Ajax is uiteraard ook opgenomen in de ranking en krijgt een opvallende positie.

Ajax eindigde afgelopen seizoen als nummer twee in de Eredivisie en plaatste zich rechtstreeks voor het miljardenbal. Van de 36 teams, zet The Athletic de Amsterdammers op plek 21. De ploeg van John Heitinga wordt hoger ingeschat dan Borussia Dortmund (22), dat afgelopen jaar nog de kwartfinale van de Champions League haalde.

Ook Portugese topclubs Sporting (25) en Benfica (26) staan ver onder de Amsterdammers. “Zullen ze met een relatief oninspirerende selectie veel impact hebben in Europa?”, vraagt het Engelse medium zich hardop af.

PSV op plek 16

PSV wordt vijf plekken hoger gerangschikt dan Ajax, namelijk op plek 16. De Eindhovenaren behaalden afgelopen jaar de achtste finale van de Champions League, waarin Arsenal uiteindelijk veel en veel te sterk was. “Een speler om in de gaten te houden is vleugelspeler Ruben van Bommel, die weliswaar de naam van zijn vader Mark draagt, maar niet veel van zijn speelkwaliteiten bezit”, schrijft The Athletic.

Met een zestiende plek staat PSV boven clubs als Atalanta (18, afgelopen jaar negende in de competitiefase), en Newcastle United (17). De top drie wordt gevormd door Paris Saint-Germain (1), FC Barcelona (2) en Real Madrid (3).