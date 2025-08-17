Pijnlijk interview: 'Pascal Kamperman strooit het zout even lekker in de wond!'

baalt van zijn blunder in de wedstrijd tussen FC Groningen en sc Heerenveen. De doelman van Heerenveen ging in de fout bij de 1-1 van Groningen: hij verkeek zich op een afstandsschot van Brynjólfur Willumsson. Diezelfde Willumsson maakte in de blessuretijd ook de beslissende 2-1.

“Ik ben zeker teleurgesteld door het resultaat”, erkent Noppert. “Bij de eerste goal schat ik het verkeerd in, dat is duidelijk. Daarna moet je jezelf herpakken en dat is aardig gelukt. Daar hebben we alleen geen resultaat door gehaald.” Het schot van Willumsson zwabberde, zegt Noppert. “Dat gevoel had ik ook, alleen dat moet je wel beter verwerken. Dat doe ik niet goed, ik schat het verkeerd in.”

“Als team geven we het in de tweede helft iets te makkelijk weg”, vervolgt de keeper. “We zeker een tweede en een derde kunnen maken, maar dat gebeurt niet. Dan zijn er veel hoge ballen in de wedstrijd en dan krijg je volgens mij in de 94e minuut het deksel op de neus. Die doet pijn.”

Noppert bracht in de tweede helft ook knap redding op een laag afstandsschot van David van der Werff. “Als je die inschattingsfout niet maakt, dan denk ik dat je een solide wedstrijd speelt. Ik moet een grote jongen zijn, dit hoort erbij. Niet bij de pakken neerzetten.”

© Imago

Journalist Pascal Kamperman stipt aan dat het ‘niet de eerste keer’ is dat Noppert blundert en vraagt zich af of het daardoor makkelijker is om te verwerken. “Misschien kan ik er wat beter mee omgaan”, antwoordt de Oranje-doelman van het WK 2022. “Ik herpak me nu een stuk beter in de wedstrijd. Ik voel me gewoon goed op de trainingen, maar dit is een klotemoment.”

Tot slot vraagt Kamperman of Noppert, die rond de grens van de provincies Friesland en Groningen woont, of hij vanavond toeterende auto’s kan verwachten. “Geen idee, maar dat is hun goed recht.”

De vele vragen waren pijnlijk voor Noppert, zegt Kees Kwakman. “Pas denkt: ik heb een beetje zout hier, dat gooi ik nog even een beetje in de wonden! Maar hij reageert hartstikke goed. Hij keepte eigenlijk een prima wedstrijd, maar als keeper is dit je lot.”