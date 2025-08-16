Prachtig: Kudus stuurt Hartman het bos in, Richarlison scoort met halve omhaal

Een prachtig doelpunt van in de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Burnley. De aanvaller van Tottenham scoorde met een halve omhaal, na een voorzet van in diens competitiedebuut voor the Spurs.

Richarlison had in de tiende minuut al gescoord op aangeven van Kudus en datzelfde scenario herhaalde zich na een uur spelen. De 2-0 was een stuk fraaier. Kudus gaf Premier League-debutant Quilindschy Hartman het nakijken met een passeerbeweging en bracht de bal bij Richarlison, die met een acrobatisch hoogstandje toesloeg.