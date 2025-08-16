Live voetbal 2

Prachtig: Kudus stuurt Hartman het bos in, Richarlison scoort met halve omhaal

0 reacties
Dominic Mostert
16 augustus 2025, 17:24   Bijgewerkt: 17:45

Een prachtig doelpunt van Richarlison in de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Burnley. De aanvaller van Tottenham scoorde met een halve omhaal, na een voorzet van Mohammed Kudus in diens competitiedebuut voor the Spurs.

Richarlison had in de tiende minuut al gescoord op aangeven van Kudus en datzelfde scenario herhaalde zich na een uur spelen. De 2-0 was een stuk fraaier. Kudus gaf Premier League-debutant Quilindschy Hartman het nakijken met een passeerbeweging en bracht de bal bij Richarlison, die met een acrobatisch hoogstandje toesloeg.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Liverpool-trainer Arne Slot

Gouden wissel van Slot: onverwachte held bezorgt Liverpool drie punten

  • Gisteren, 22:57
  • Gisteren, 22:57
Liverpool - Bournemouth

Al na 13 minuten kolossale Premier League-blunder, tot ongeloof van Virgil van Dijk

  • Gisteren, 21:27
  • Gisteren, 21:27
Sander Westerveld Bart Nolles

Liverpool-aanwinst verbaasde Westerveld: 'Toen hij binnenkwam dachten we: Wat is dit nou?'

  • Gisteren, 20:57
  • Gisteren, 20:57
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Tottenham - Burnley

3 - 0
Vandaag gespeeld om 16:00
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Richarlison

Richarlison
Team: Tottenham
Leeftijd: 28 jaar (10 mei 1997)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Tottenham
1
0
2024/2025
Tottenham
15
4
2023/2024
Tottenham
28
11
2022/2023
Tottenham
27
1

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
15
Nottm Forest
0
0
0
16
Sunderland
0
0
0
17
Tottenham
0
0
0
18
West Ham
0
0
0
19
Wolves
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel