Steijn weet op welke positie Feyenoord eindigt in Premier League: ‘Niet goed bij z’n paasei’

Feyenoord-aanvoerder Sem Steijn
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
30 augustus 2025, 12:01

Sem Steijn denkt dat Feyenoord hoge ogen kan gooien in de Premier League. De aanvoerder van de Rotterdammers verwacht de Rotterdammers op plek vier in de hoogste Engelse competitie, wat voor verbazing zorgt in de reacties.

ESPN deelt op X een fragment waarop Steijn de vraag krijgt waar Feyenoord eindigt in de grote Europese competities. Verslaggever Sinclair Bischop begint met de Eredivisie: “Eerste”, zegt de kersvers Oranje-international stellig.

Volgens Steijn eindigt Feyenoord in de Bundelsiga als nummer twee. “Achter Bayern München.” Ook in de Ligue 1 rangschikt de middenvelder de Rotterdammers als runner-up, met Paris Saint-Germain als kampioen. In de LaLiga en Serie A moet de ploeg van Robin van Persie genoegen nemen met de derde plek, denkt Steijn.

Tot slot komt de Premier League, oftewel de grootste competitie ter wereld, aan bod. “Vierde”, schat Steijn in. Zijn reactie zorgt voor verbazing in de comments. “Dit ventje is niet goed bij z’n paasei”, zegt een twitterraar. Ook verslaggever Bischop krijgt kritiek: “Wat zijn dit voor vragen, joh?”, vindt men.

ERIMIR
3.302 Reacties
419 Dagen lid
37.305 Likes
ERIMIR
Steijn heeft een zonnesteek opgelopen.

Martine
94 Reacties
205 Dagen lid
298 Likes
Martine
@ERIMIR misschien stomme vragen, domme antwoorden?

Hahahahahaha en jullie dan
978 Reacties
790 Dagen lid
7.068 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
@ERIMIR das raar arrogante voetballers kwamen toch alleen uit Amsterdam hahahaha

Copa
2.003 Reacties
718 Dagen lid
22.546 Likes
Copa
Misschien volgt hij het buitenlandse voetbal niet. Ik kan me herinneren dat die kerel met die grote neus, geen Johan Derkzen, maar die andere in de studio zat als kenner/analist bij een wedstrijd van City en zei dat hij Phik Foden niet kende en de Pl eigenlijk niet volgde

Quarlon
654 Reacties
1.068 Dagen lid
3.409 Likes
Quarlon
Wat ambitie is prima maar het moet natuurlijk wel geloofwaardig blijven. Laat het maar op het veld zien dan zou ik zeggen

The all blacks
167 Reacties
866 Dagen lid
1.869 Likes
The all blacks
4 de van onderen.

Hahahahahaha en jullie dan
978 Reacties
790 Dagen lid
7.068 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
@The all blacks 😂

Arena
314 Reacties
19 Dagen lid
1.102 Likes
Arena
Die jongen heeft het wat hoog in de bol en teveel fantasie.

Hahahahahaha en jullie dan
978 Reacties
790 Dagen lid
7.068 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
@Arena 😉

