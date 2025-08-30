Steijn weet op welke positie Feyenoord eindigt in Premier League: ‘Niet goed bij z’n paasei’

denkt dat Feyenoord hoge ogen kan gooien in de Premier League. De aanvoerder van de Rotterdammers verwacht de Rotterdammers op plek vier in de hoogste Engelse competitie, wat voor verbazing zorgt in de reacties.

ESPN deelt op X een fragment waarop Steijn de vraag krijgt waar Feyenoord eindigt in de grote Europese competities. Verslaggever Sinclair Bischop begint met de Eredivisie: “Eerste”, zegt de kersvers Oranje-international stellig.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Steijn eindigt Feyenoord in de Bundelsiga als nummer twee. “Achter Bayern München.” Ook in de Ligue 1 rangschikt de middenvelder de Rotterdammers als runner-up, met Paris Saint-Germain als kampioen. In de LaLiga en Serie A moet de ploeg van Robin van Persie genoegen nemen met de derde plek, denkt Steijn.

Tot slot komt de Premier League, oftewel de grootste competitie ter wereld, aan bod. “Vierde”, schat Steijn in. Zijn reactie zorgt voor verbazing in de comments. “Dit ventje is niet goed bij z’n paasei”, zegt een twitterraar. Ook verslaggever Bischop krijgt kritiek: “Wat zijn dit voor vragen, joh?”, vindt men.