TOP Oss komt met triest nieuws over assistent-trainer Hans van der Haar (50)

Hans van der Haar heeft zaterdagavond een herseninfarct gehad. Dat wordt gemeld door TOP Oss, de club waar de oud-spits fungeert als assistent van hoofdtrainer Sjors Ultee.

Van der Haar (50) kwam in zijn spelersloopbaan uit voor clubs als De Graafschap, FC Utrecht, RKC Waalwijk en ADO Den Haag. Na zijn afscheid als prof, in 2010, legde hij zich toe op het trainersvak. Van der Haar werkte in het amateurvoetbal voor clubs als FC Lienden, Spakenburg en TEC en fungeerde bij zijn oude club FC Utrecht anderhalf jaar als spitsentrainer.

In januari van dit jaar voegde TOP Oss Van der Haar als assistent toe aan de staf van Ultee. Die functie combineert hij sinds deze zomer met het hoofdtrainerschap van Vierde Divisionist MASV uit Arnhem, de amateurclub die werd genoemd als mogelijke fusiepartner voor Vitesse.

TOP komt zaterdagavond met vervelend nieuws over Van der Haar: "Vlak voor ons thuisduel vrijdagavond tegen FC Dordrecht zijn wij als club opgeschrikt door een ingrijpende gebeurtenis. Onze assistent-trainer Hans van de Haar werd getroffen door een herseninfarct. In overleg met zijn familie respecteren wij hun wens om rust en privacy", schrijft de club op X. TOP verloor het duel met de Dordtenaren met 0-3.