Grote woede tijdens KKD-interview: 'Moet ik jou een klap geven?'

Sjors Ultee boos voor de camera van ESPN
Foto: © ESPN
Redactie FCUpdate
30 augustus 2025, 09:51   Bijgewerkt: 10:01

Sjors Ultee was vrijdagavond niet te spreken over de arbitrage bij de wedstrijd tussen TOP Oss en FC Dordrecht (0-3). De oefenmeester van de Ossenaren vond dat zijn ploeg een strafschop verdiende bij een 0-1 stand, maar kreeg die – tot grote verbazing – niet. Tegenover ESPN-journalist Tijmen van Wissing reageert Ultee ontzettend pissig.

Het moment van de wedstrijd tussen Oss en Dordrecht vond plaats in minuut 82, toen Joshua Zimmerman ten val werd gebracht in de zestien van Dordt. Scheidsrechter Richard Martens wuifde het weg en zag de bezoekers aan de overkant op 0-2 komen door Joshua Pynadath. Ultee is woedend.

Artikel gaat verder onder video

“In Nederland is er een cultuur waarbij de KNVB trainers wil pakken op woorden over scheidsrechters. Ik heb genoeg collega’s die naar Zeist moeten komen voor de tuchtcommissie. Vrijheid van meningsuiting is niet toegestaan op dit gebied”, begint Ultee tegenover Van Wissing.

“Ik kan beter niets over die man zeggen”, vervolgt Ultee, die vervolgens toch doorgaat. “Als ik ook maar één zin verkeerd zeg, ben ik geschorst of moet ik op mijn vrije avond naar Zeist komen. Vrijheid van meningsuiting is al een tijdje weg op dit gebied. Drie rode kaarten, een penalty… Nick Venema geeft een klap, moet ik eens bij jou doen, dan krijg je leuke televisie. Een ander trapt na. En dan lopen ze achteraf lachend weg. Fouten maken we allemaal, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Ultee wil niets zeggen over de arbitrage, omdat hij ‘dan naar Zeist moet’. “Ik ga die man niet het plezier gunnen dat hij me ook nog een schorsing aan gaat naaien. Echt niet. Als ik nu ga zeggen dat dat zo is, dan denk ik dat iedereen die dit heeft gezien het zo vindt, maar ik heb geen mening. Dat is verboden. Stap in onze schoenen, dan voel je je zo extreem genaaid. Ik heb dit in driehonderd wedstrijden nog nooit meegemaakt. Echt nog nóóit. Ik zou het liefst helemaal losgaan nu. Mijn oprechte verbazing uiten, maar je wint er helemaal niets mee”, sluit Ultee af.

TOP Oss - Dordrecht

0 - 3
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Sjors Ultee

Sjors Ultee
TOP Oss
Team: TOP Oss
Functie: Coach
Leeftijd: 38 jaar (23 mei 1987)

Meer info

