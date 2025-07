Opvallend: Keuken Kampioen Divisie-club wint oefenduel van Europa League-deelnemer

Almere City heeft vrijdagmiddag verrassend gewonnen in een oefenduel tegen Samsunspor. De Keuken Kampioen Divisie-ploeg was met 1-2 te sterk voor de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Süper Lig, dat tevens gaat uitkomen in de play-offs om deelname aan de Europa League.

Almere City, dat afgelopen jaar nog degradeerde uit de Eredivisie, oefende vrijdagmiddag achter gesloten deuren tegen Samsunspor. Dat de Flevolanders inzetten op een snelle terugkeer naar het hoogste niveau, werd duidelijk. De ploeg van Jeroen Rijsdijk was met 1-2 te sterk voor de nummer drie van het afgelopen seizoen in Turkije.

Al voor de rust keek Almere tegen een 0-2 voorsprong aan dankzij goals van Jamie Jacobs en Julian Rijkhoff. Met nog ongeveer zeventien minuten op de klok maakte Samsunspor de gelijkmaker, maar verder dan dat kwam het niet.

Eerder deze voorbereiding oefenden de Turken tegen kersvers Eredivisionist Telstar. Ook in die wedstrijd lukte het Samsunspor niet om te winnen. De Europa League-deelnemer kwam niet verder dan een 3-3-gelijkspel. Oude bekende als Rick van Drongelen, Anthony Musaba en Landry Dimata staan onder contract bij de Turkse club.