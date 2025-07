Toekomst van transfervrije Michiel Kramer (36) lijkt bekend

en RKC Waalwijk zijn in gesprek over een nieuw contract, zo weet Voetbal International te melden. De degradant van afgelopen Eredivisie-seizoen hoopt de ervaren spits snel vast te kunnen leggen, nu Oskar Zawada is vertrokken naar FC Groningen en er ruimte is ontstaan in het salarishuis.

Het contract van de boomlange 36-jarige aanvalsleider liep afgelopen zomer af en is tot op heden niet verlengd. Wel trainde Kramer de afgelopen weken 'gewoon' mee bij de Waalwijkse club. Volgens VI heeft RKC vertrouwen in een langere samenwerking.

Om het contract van de oud-spits van onder meer FC Utrecht, ADO Den Haag en Feyenoord te verlengen, moest er ruimte worden vrijgemaakt in het budget. Door het vertrek van Zawada, die afgelopen week vertrok naar FC Groningen, lijkt RKC dan eindelijk toe te kunnen slaan.

De gesprekken over een nieuw contract zijn inmiddels in gang gezet. Mochten de Waalwijkers en Kramer er uitkomen, gaat de spits zijn vijfde seizoen spelen bij de club die onlangs degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie.

