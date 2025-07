'FC Groningen heeft smaakmaker uit promotiejaar niet meer nodig'

De komst van naar FC Groningen krijgt gevolgen voor . De spits wordt het aankomende seizoen namelijk uitgeleend aan FC Emmen, volgens sportjournalist Niels Dijkhuizen.

Postema komt uit de jeugd van FC Groningen en debuteerde in 2019 voor de hoofdmacht. Sindsdien werd hij uitgeleend aan FC Den Bosch, speelde hij een seizoen in de Eredivisie met Groningen en werd hij weer uitgeleend, aan Roda JC. In de jaargang 2023/2024 in de Keuken Kampioen Divisie kwam hij pas echt op schot. In het promotieseizoen was hij een belangrijke kracht in het elftal van Dick Lukkien.

Het afgelopen jaar in de Eredivisie kwam de 23-jarige spits minder uit de verf. In 29 duels kwam hij tot twee doelpunten. Bovendien moest hij concurrentie dulden van Thom van Bergen en Brynjólfur Willumsson. Vorige week presenteerde de Trots van het Noorden ook nog eens nieuwe aanwinst Zawada van RKC Waalwijk.

Postema wordt dus naar alle waarschijnlijkheid uitgeleend aan FC Emmen, aldus Dijkuizen, die goed geïnformeerd is over de Drentse club. De speler en Emmen zijn akkoord, alleen tussen beide clubs moet nog overeenstemming worden bereikt. Dat is volgens de journalist slechts een formaliteit.

Romano Postema komt naar FC Emmen komend seizoen. De Drentse club en speler zijn akkoord, nu is het aan de twee clubs… maar dit lijkt geen enkel probleem. Postema speelde tot nu toe 93x in de KKD en 77x in de eredivisie en maakte daarin 39 treffers #fcgroningen #fcemmen pic.twitter.com/IsIyTW5EmK — Niels Dijkhuizen (@nielsdijkhuizen) July 19, 2025

