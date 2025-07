Kuyt verliest ook tweede duel bij FC Dordrecht met grote cijfers na 1-7 tegen Sparta

Het FC Dordrecht van Dirk Kuyt heeft opnieuw een behoorlijke nederlaag geleden in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Nadat de nieuwe oefenmeester (officieus) debuteerde met een 7-1-nederlaag tegen Sparta Rotterdam, werd ook de tweede wedstrijd – tegen Anderlecht – met grote cijfers verloren: 5-0.

Kuyt beleefde vorige week een pijnlijk officieus debuut als trainer van De Schapekoppen. De nummer vijf van het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen verloor achter gesloten deuren met maar liefst 1-7 van Sparta. Die wedstrijd duurde overigens geen negentig, maar honderdtwintig minuten verdeeld over vier blokken van dertig minuten.

Ook in de volgende oefenwedstrijd heeft de ploeg van Kuyt pak op de broek gekregen. Anderlecht, de nummer vier van het afgelopen seizoen in België, was met 5-0 te sterk voor de Dordtenaren. Bij de Belgen deden onder meer oud-PSV-speler Thorgan Hazard en ex-Ajax- en Feyenoord-doelwit Keisuke Goto mee.

Toch waren het voornamelijk wisselspelers die in actie kwamen bij Anderlecht. De doelpunten werden gemaakt door Luis Vazquez (2) en Goto (3). Hazard leverde liefst vier assists af. FC Dordrecht had in de eerste helft de kans om iets terug te doen vanaf de penaltystip, maar het buitenkansje werd niet verzilverd. De volgende oefenwedstrijd van FC Dordrecht is tegen Excelsior.

