Zeldzaam: The Sun deelt Jurriën Timber het grootst mogelijke compliment uit

Arsenal-spelers Jurrien Timber en Riccardo Calafiori
Foto: © Imago
Dominic Mostert
23 augustus 2025, 21:20

De Engelse media zijn unaniem lovend over het optreden van Jurriën Timber in de 5-0 zege van Arsenal op Leeds United. De Nederlander kroonde zich tot absolute uitblinker met twee doelpunten en een assist, en dat bleef niet onopgemerkt bij de landelijke pers.

The Sun geeft Timber zelfs de hoogste mogelijke beoordeling: een tien. "Perfect", aldus de tabloid, die benadrukt dat de verdediger zowel verdedigend als aanvallend heerste.

Na 33 minuten nam Declan Rice een hoekschop, die door Timber werd verlengd. De Nederlander leek zelf ietwat verbaasd, maar hij was wel degelijk de speler die de bal als laatste raakte. In de blessuretijd van de eerste helft gaf Timber ook de assist bij de 2-0. Hij stuurde Bukayo Saka aan de rechterflank de diepte in, waarna Saka met een overtuigend schot afrondde. Tien minuten na de pauze scoorde Timber opnieuw. Weer ging er een hoekschop aan vooraf. Na de voorzet van Rice kreeg Leeds de bal niet uit het strafschopgebied en stond Timber op de juiste plek om binnen te schieten. Uiteindelijk werd het 5-0, want ook Viktor Gyökeres scoorde tweemaal.

Artikel gaat verder onder video

Ook andere media komen met bijzonder hoge cijfers. De Evening Standard kent Timber een negen toe en roemde zijn ‘droommiddag’ waarin alles lukte: goals, een assist en een clean sheet. Bij Football London en de Daily Express wordt hij bestempeld als de ster van de avond, met ook twee negens.

De lof bleef niet beperkt tot cijfers. The Guardian schrijft dat Timber met zijn optreden het verschil maakte en zijn team op sleeptouw nam. Reuters en TalkSport wijzen op zijn opvallende kopgoals uit corners en de zekerheid waarmee hij achterin bleef staan. De media benadrukken dat het uitzonderlijk is dat een verdediger zó bepalend is in de aanval, zonder ook maar iets in te leveren op zijn defensieve werk.

