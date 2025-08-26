Zorgelijke update over gezondheid Wim Kieft

Wim Kieft is nog niet de oude na de knieoperatie die hij onlangs onderging. De oud-voetballer en analist ontbreekt deze week opnieuw in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Presentator Michel van Egmond maakte in de uitzending van vorige week bekend dat Kieft recent met spoed is geopereerd aan het kniegewricht. De analist was door zijn kunstknie gegaan en moest accuut geopereerd worden. Daardoor moest Wieft vorige week verstek laten gaan voor de podcast.

De hoop was dat Kieft deze week weer kon aanschuiven, maar dat ging niet. “Helaas nog wel zonder Wim”, kondigt Van Egmond het begin van de uitzending aan. “Ik had hem vanochtend aan de telefoon en ik had een zielig vogeltje aan de lijn.”

“Hij stierf van de pijn in zijn knie, dus ik denk dat er een kleine spoedoperatie aan de gang is ergens. Het ging niet helemaal goed met het gewricht”, uit Van Egmond zijn zorgen.