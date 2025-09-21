Heitinga heeft pijnlijk bericht voor geblesseerde Weghorst

Ook als topfit was geweest, dan was de spits van Ajax zondagmiddag niet in de basis begonnen tegen PSV. Dat maakt de coach van de Amsterdammers John Heitinga bekend bij ESPN. Hij had sowieso gekozen voor de kwaliteiten die Kasper Dolberg met zich meebrengt.

Het was voorafgaand aan de wedstrijd tussen PSV en Ajax de grote vraag wie er in de spits zou starten bij de bezoekers uit Amsterdam: Weghorst of Dolberg. De blessure van Weghorst heeft deze keuze voor trainer Heitinga makkelijker gemaakt, al stond zijn keuze al vast. Dolberg zou beginnen ten koste van Weghorst, wat een tegenvaller zou zijn geweest voor de vooralsnog eerste spits van Ajax.

"Het is wel erg jammer dat Wout er niet is, want die hadden we goed kunnen gebruiken", vertelt Heitinga in gesprek met ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp. "Hoe lang hij eruit is? Na de wedstrijd tegen PEC Zwolle had hij al wat klachten, maar ik ga er vanuit dat hij er in de volgende wedstrijd weer bij is."