Dennis te Kloese: 'Wat maakt dat jij dit denkt te kunnen zeggen?'

Dennis te Kloese heeft zich gestoord aan de berichtgeving rondom Robin van Persie, de trainer van Feyenoord. Na kritische uitlatingen van Quilindschy Hartman en Ramiz Zerrouki werd door sommige analisten de conclusie getrokken dat Van Persie communicatief tekortschiet, heeft Te Kloese gezien.

Volgens de algemeen en technisch directeur is het ‘echt onzin’ dat Van Persie niet goed zou communiceren met zijn spelers. “Dat een speler niet te horen krijgt wat hij wil horen, is iets anders dan dat de communicatie niet goed of onduidelijk is. Robin geeft juist zeer helder aan wat-ie vindt en denkt”, zegt Te Kloese in een interview met Feyenoord ONE.

“Dus als hij vindt dat je slecht traint of dat je op dat moment gewoon minder goed bent dan een concurrent en daarom op de bank begint, dan zegt hij dat. Glashelder. Een speler kan daar teleurgesteld over zijn, maar met een matige communicatie heeft dat niks te maken”, benadrukt de beleidsbepaler. “Het is fijn dat Hartman de uitspraken inmiddels ook heeft genuanceerd, nog steeds trots is op de club en zich Feyenoorder voelt. Daar hebben wij overigens ook geen moment aan getwijfeld."

Te Kloese vindt dat sommige analisten onverantwoord zijn omgegaan met de uitspraken. “Dat sommige analisten zo’n verhaal klakkeloos overnemen en vervolgens op tv met teksten komen als 'Ik denk dat Robin dat qua communicatie niet goed heeft aangepakt', dat bevreemdt mij dan weer. Dan denk ik: Wat maakt dat jij dit denkt te kunnen zeggen? Heb jij als zogeheten kenner überhaupt contacten en enige moeite genomen om beweringen te verifiëren alvorens er vol in mee te gaan?' Maar kennelijk hoeft dat allemaal niet meer.”

Feyenoord koos er na de uitspraken van Hartman bewust voor om niet meteen met een reactie te komen. “Die kans is ons pas uren nadat het verhaal al was gepubliceerd geboden en iedereen het dus al had gelezen. Dan hoeft het niet meer, want dan wordt een reactie van ons alleen nog maar gebruikt om het verhaal nog eens een keer extra aan te jagen.”