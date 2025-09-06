Transfermarkt gesloten: deze Feyenoorders gaan hun laatste contractjaar in

Met het sluiten van de transfermarkt van zomer 2025 is duidelijk welke Feyenoorders hun laatste contractjaar ingaan. , , en hebben allen een verbintenis die medio 2026 afloopt. Zonder nieuwe contracten dreigt in de zomer van 2026 een transfervrij vertrek. Feyenoord staat dus voor belangrijke keuzes: verlengen, of in het uiterste geval in de winterstop nog verkopen tegen een bescheiden vergoeding om leegloop te voorkomen.

Justin Bijlow

Clubicoon Justin Bijlow – al twintig jaar verbonden aan Feyenoord – beschikt nog over een contract tot de zomer van 2026. De 27-jarige doelman begon dit seizoen aanvankelijk als eerste keeper onder Robin van Persie, maar zijn blessurehistorie blijft een punt van zorg. In de voorbereiding moest Van Persie zelfs tijdelijk terugkomen op zijn keuze voor Bijlow vanwege fitheidsproblemen. Dit alles maakt een nieuwe verbintenis allesbehalve een uitgemaakte zaak. Feyenoord moet afwegen of het verder wil met de blessuregevoelige goalie of na al die jaren afscheid neemt van de ras-Feyenoorder. Zonder contractverlenging kan Bijlow komende zomer gratis vertrekken, waardoor de club in de winterstop mogelijk toch een lage transfersom zal proberen te innen.

Gernot Trauner

De 33-jarige Gernot Trauner is een van de leiders van de afgelopen seizoenen, maar ook zijn contract loopt medio 2026 af. Alles wijst erop dat de Oostenrijkse verdediger aan zijn laatste jaar in Rotterdam bezig is. Blessures en hevige concurrentie maakten het afgelopen seizoen lastig voor hem. Eerder was er al belangstelling uit de Bundesliga en ook Trauner zelf liet weten open te staan voor een nieuwe uitdaging. Nu zijn laatste contractjaar is ingegaan, moet Feyenoord op korte termijn een beslissing nemen. De kans lijkt groot dat er geen nieuwe verbintenis komt en dat de ervaren mandekker na dit seizoen vertrekt – transfervrij of via een bescheiden wintertransfer.

Quinten Timber

Middenvelder Quinten Timber (24) is waarschijnlijk de meest waardevolle speler in deze lijst. Zijn huidige contract loopt af in de zomer van 2026. Tijdens de afgelopen transferperiode hield Timber nadrukkelijk de deur open voor een stap naar een Europese topcompetitie, maar Feyenoord wees een bod van een grote club resoluut af. Een transfer bleef uit, mede omdat Feyenoord vasthield aan een hoge vraagprijs en Timber aangaf voorlopig in De Kuip te blijven. Opvallend genoeg verloor hij wel de aanvoerdersband, juist omdat hij nog niet had bijgetekend. Nu de deadline verstreken is en Timber nog altijd in Rotterdam speelt, lijkt een akkoord over contractverlenging een kwestie van tijd. Lukt dat niet, dan hangt ook boven zijn hoofd het scenario van een transfervrij vertrek in 2026.

Aymen Sliti

Aymen Sliti (19) is het jongste talent met een aflopend contract tot medio 2026. De linksbuiten uit de eigen jeugd beleefde in het voorjaar van 2025 een droomdebuut in de Champions League én scoorde bij zijn eerste Eredivisiewedstrijd. Sliti geldt als een van de grote talenten van Varkenoord en Feyenoord wil zijn toekomst graag in Rotterdam verzekeren. Er wordt gewerkt aan een contractverlenging en een akkoord lijkt slechts een kwestie van tijd. De club ziet in hem een belangrijke speler voor de toekomst, maar overweegt ook een uitleenbeurt om speeltijd te garanderen. Cruciaal daarbij is dat hij eerst zijn contract verlengt, zodat Feyenoord niet het risico loopt hem gratis te verliezen.