Dennis te Kloese kijkt met verbazing naar Ronald Koeman: 'Dit is bijzonder'

Dennis te Kloese is verbaasd over het feit dat bondscoach Ronald Koeman zijn mening heeft gegeven over de keuze van Robin van Persie om de aanvoerdersband van af te nemen. Dat geeft de beleidsbepaler van de Rotterdamse club aan in gesprek met Feyenoord ONE.

Koeman gaf onlangs aan dat hij niet voor Sem Steijn als aanvoerder van Feyenoord zou hebben gekozen. Hij vond dat Timber de band gewoon prima kon dragen: "Als hij nog gewoon alles geeft voor de club waarvoor hij speelt, en dat lijkt in Timbers geval zo te zijn, zou de contractsituatie voor mij niets veranderen aan zijn status als aanvoerder", zei de bondscoach.

''Dat heb ik eveneens meegekregen ja", reageert Te Kloese in gesprek met de clubkanalen op de teksten van Ronald Koeman: "Het is best bijzonder, want ik kon ook die keuze van Robin Van Persie heel goed volgen'', vertelt de algemeen directeur op Feyenoord ONE. ''Quinten is een geweldige speler en een leider, maar de kans dat hij deze zomer zou vertrekken hing voortdurend boven de markt. Als trainer wil je, zeker met een team dat een paar key spelers heeft zien vertrekken, de voorbereiding in met een aanvoerder die ook aangeeft ook dit seizoen 100 procent voor Feyenoord te willen gaan.''

Te Kloese geeft toe dat Timber de hele zomer de opties open hield om een overstap te maken naar een club uit het buitenland: "Dat mag, maar dan is de keuze van de trainer voor een andere aanvoerder in mijn ogen dus een niet onlogisch gevolg. Waarbij ik nu de window gesloten is wel kan aangeven dat we bij Feyenoord allemaal blij zijn dat Quinten er nog is.''