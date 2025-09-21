Invaller Gloukh goud waard voor Ajax in topper tegen PSV

PSV en Ajax hebben zondagmiddag in een vermakelijke topper met 2-2 gelijkgespeeld. Zowel in de eerste helft als de tweede helft kwam de thuisploeg op voorsprong, maar beide keren wisten de Amsterdammers de stand weer gelijk te trekken.

De wedstrijd in het Philips Stadion begon later door een indrukwekkende vuurwerkshow van de PSV-supporters. Eenmaal begonnen was het PSV dat al vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong kwam via Ismael Saibari. De middenvelder kon vogelvrij raak koppen na een goede voorzet vanaf rechts van Ivan Perisic. De thuisploeg bleef vervolgens de bovenliggende partij tegen een tandeloos Ajax.

Toch kwam de ploeg van trainer John Heitinga na iets meer dan een half uur spelen op gelijke hoogte vanaf elf meter. Nadat Oliver Edvardsen onderuit ging in de zestien na een duel met Sergiño Dest, besloot VAR Pol van Boekel om scheidsrechter Serdar Gözübüyük naar de kant te halen. Na het zien van de beelden was de arbiter duidelijk: een strafschop voor Ajax. Dit buitenkansje werd benut door Kenneth Taylor, die de 1-1 tegen de touwen schoot. PSV leek niet van de wijs door de gelijkmaker en kreeg via Ruben van Bommel al snel de kans op de 2-1, maar de bal werd voor de doellijn weggehaald door Youri Baas.

Diezelfde Van Bommel ging enkele minuten later kermend van de pijn naar de grond nadat hij zich verstapte. Vanaf de tribune keek vader Mark gespannen toe en nadat duidelijk werd dat zoonlief niet verder kon, maakte de oud-voetballer vaart richting de catacomben. Onder luid applaus verliet de buitenspeler van PSV al strompelend het veld. Het venijn van de eerste helft zat hem in de staart, want in de blessuretijd van liefst zeven minuten kreeg Ajax via Taylor en Mika Godts enkele grote kansen, terwijl ook Saibari dichtbij een treffer was.

In de tweede helft golfde het spel ook op en neer, al was het PSV dat via Ricardo Pepi en Anass Salah-Eddine kansen kreeg op de voorsprong. Even later waren er ook kansen voor Ajax via de ingevallen Oscar Gloukh en Godts. De Amsterdammers kwamen na rust beter voor de dag dan de eerste helft, maar wisten het betere spel niet om te zetten in een voorsprong. Het speel bleef op en neer golven, waarbij beide ploegen mogelijkheden kregen om tot scoren te komen. De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in de 81ste minuut kwam PSV tóch op een 2-1 voorsprong. Na een fraaie voorzet van invaller Mauro Júnior was het Yarek Gasiorowski die de mannen van Peter Bosz op een 2-1 voorsprong schoot.

Hierdoor was Ajax genoodzaakt om in de slotminuten opnieuw op jacht te gaan naar de gelijkmaker. De bezoekers kregen hiervoor niet veel mogelijkheden en PSV was zelfs nog dichtbij een derde treffer. Na 88 minuten spelen was het dan toch Ajax dat op gelijke hoogte kwam. Gloukh zette de aanval op, kreeg de bal terug van Taylor en schoot vervolgens de 2-2 onder doelman Matej Kovar door. In de blessuretijd, die slechts twee minuten bedroeg, werd er niet meer gescoord door beide ploegen.