Invaller Gloukh goud waard voor Ajax in topper tegen PSV

PSV en Ajax hebben zondagmiddag in een vermakelijke topper met 2-2 gelijkgespeeld. Zowel in de eerste helft als de tweede helft kwam de thuisploeg op voorsprong, maar beide keren wisten de Amsterdammers de stand weer gelijk te trekken.
De wedstrijd in het Philips Stadion begon later door een indrukwekkende vuurwerkshow van de PSV-supporters. Eenmaal begonnen was het PSV dat al vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong kwam via Ismael Saibari. De middenvelder kon vogelvrij raak koppen na een goede voorzet vanaf rechts van Ivan Perisic. De thuisploeg bleef vervolgens de bovenliggende partij tegen een tandeloos Ajax.
Toch kwam de ploeg van trainer John Heitinga na iets meer dan een half uur spelen op gelijke hoogte vanaf elf meter. Nadat Oliver Edvardsen onderuit ging in de zestien na een duel met Sergiño Dest, besloot VAR Pol van Boekel om scheidsrechter Serdar Gözübüyük naar de kant te halen. Na het zien van de beelden was de arbiter duidelijk: een strafschop voor Ajax. Dit buitenkansje werd benut door Kenneth Taylor, die de 1-1 tegen de touwen schoot. PSV leek niet van de wijs door de gelijkmaker en kreeg via Ruben van Bommel al snel de kans op de 2-1, maar de bal werd voor de doellijn weggehaald door Youri Baas.
Diezelfde Van Bommel ging enkele minuten later kermend van de pijn naar de grond nadat hij zich verstapte. Vanaf de tribune keek vader Mark gespannen toe en nadat duidelijk werd dat zoonlief niet verder kon, maakte de oud-voetballer vaart richting de catacomben. Onder luid applaus verliet de buitenspeler van PSV al strompelend het veld. Het venijn van de eerste helft zat hem in de staart, want in de blessuretijd van liefst zeven minuten kreeg Ajax via Taylor en Mika Godts enkele grote kansen, terwijl ook Saibari dichtbij een treffer was.
In de tweede helft golfde het spel ook op en neer, al was het PSV dat via Ricardo Pepi en Anass Salah-Eddine kansen kreeg op de voorsprong. Even later waren er ook kansen voor Ajax via de ingevallen Oscar Gloukh en Godts. De Amsterdammers kwamen na rust beter voor de dag dan de eerste helft, maar wisten het betere spel niet om te zetten in een voorsprong. Het speel bleef op en neer golven, waarbij beide ploegen mogelijkheden kregen om tot scoren te komen. De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in de 81ste minuut kwam PSV tóch op een 2-1 voorsprong. Na een fraaie voorzet van invaller Mauro Júnior was het Yarek Gasiorowski die de mannen van Peter Bosz op een 2-1 voorsprong schoot.
Hierdoor was Ajax genoodzaakt om in de slotminuten opnieuw op jacht te gaan naar de gelijkmaker. De bezoekers kregen hiervoor niet veel mogelijkheden en PSV was zelfs nog dichtbij een derde treffer. Na 88 minuten spelen was het dan toch Ajax dat op gelijke hoogte kwam. Gloukh zette de aanval op, kreeg de bal terug van Taylor en schoot vervolgens de 2-2 onder doelman Matej Kovar door. In de blessuretijd, die slechts twee minuten bedroeg, werd er niet meer gescoord door beide ploegen.
Sensationele wedstrijd tussen de absolute top 2 psv en ajax. Hoog niveau waarbij je kunt zien dat juist deze 2 clubs NL vertegenwoordigen in de CL. Geweldig voetbal waar heel Nederland naar zat te kijken. Fans van alle voetbalclubs zaten voor hun schermpje te genieten van deze wedstrijd tussen de 2 absolute grootmachten. Spanning en fantastische acties. Wat zijn deze 2 clubs toch een prachtig uithangbord voor het Nederlands voetbal in de wereld. Afgelopen 25 jaar samen goed voor zo'n 21 kampioenschappen en laten zien dat zij het centrum zijn van Nederland. De voetbalzondag is voorbij. Iedereen kan lekker aan het eten gaan en andere dingen doen.
Oei, als we heel eerlijk zijn is dit een gemiste kans van ajax. Ze treffen een PSV dat erg slecht is. Zelfs tegen een Belgisch clubje konden ze niks inbrengen. Zelfs met alle wanorde binnen de club had ajax hier dik moeten winnen, maar ze waren echt heel slecht. Leek af en toe wel een ploeg die net gepromoveerd was en met iedereen op eigen helft bivakkeerde. Sterker nog, PSV was eigenlijk de betere ploeg en had winst verdiend. Het niveau was samen zi slecht, leek wel een KKD wedstrijd. Eigenlijk een schande voor de Nederlandse competitie deze wedstrijd. Totaal geen top wedstrijd. Bizar vooral hoe weinig ajax liet zien. Ze hadden nog geluk dat ze in de eerste helft een doelpunt in hun schoot geworpen kregen. Gloukh liet ook gelijk zien dat Heitinga de verkeerde opstelling maakt. Niet voor niets was hij de grote aankoop waarvoor de halve selectie verkocht moest worden. Kroes gaf al aan, zo'n speler moet je gewoon altijd opstellen. Heitinga lijkt de basis nog niet helemaal te snappen. Ze komen heel erg goed weg deze wedstrijd.
@Neefje Barry bla bla altijd wat te zeuren van de week wordt hier door de 010ners verkondigd dat Ajax afgeslacht zou worden door psv dat we niks voorstelde in de competitie en nu een gemiste kans lachwekkend fijne zondag
Leuke pot, eerste helft zeer slecht van onze kant en had je niets te vertellen. Maar de tweede helft was je wel de betere. Terechte uitslag.
Ik vond Psv over het algemeen beter voetballen dan Ajax maar het verschil was ook weer niet héél groot. Maar ik vind wel dat Psv meer aanspraak maakte op de winst. Bij Ajax vond ik vooral het afmaken van de kansen slapjes. Ook het tempo en druk zetten kon veel beter.Best veel kansen gehad en die moeten er wel gewoon in. 2 - 2 kan ik goed mee leven, en zeker nadat allemaal die Feyenoordertjes hier hoopten dat Ajax helemaal afgeslacht zou worden.
