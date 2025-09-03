KNVB grijpt keihard in en zet amateurclub per direct uit bekertoernooi

De KNVB heeft FC Winterswijk per direct uit het bekertoernooi van district Oost gezet, zo meldt De Gelderlander. De club uit de Eerste Klasse, het zesde Nederlandse niveau, heeft afgelopen weekend verzuimd een bekerwedstrijd te spelen bij SDOUC uit Ulft. Winterswijk heeft daarnaast een geldboete ontvangen.

FC Winterswijk diende op zondag 31 augustus in actie te komen tegen SDOUC in de eerste wedstrijd van het bekertoernooi van district Oost. De ploeg uit Winterswijk wilde die dag echter niet spelen, wegens het Volksfeest in hun dorp. De bezoekers hebben SDOUC vier alternatieve data voorgelegd, maar die club wilde enkel op 31 augustus spelen.

Winterswijk besloot vervolgens om het duel af te zeggen. Dat besluit werd door de KNVB niet geaccepteerd. De bond heeft daarom besloten om Winterswijk per direct uit het bekertoernooi te zetten. De overige twee poulewedstrijden, tegen Varsseveld en RKZVC, zijn daardoor komen vervallen.

Niet alleen is Winterswijk verbannen uit het bekertoernooi van dit seizoen, ook zal de amateurvereniging een geldboete moeten betalen. Daarnaast bestaat er een kleine kans dat de club ook volgend seizoen uitgesloten zal worden van deelname aan de beker in district Oost.