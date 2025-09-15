Live voetbal

Memphis Depay: 'Er zijn mensen die dit echt geloven 🤣🤣🤣'

Dominic Mostert
15 september 2025, 23:30

Memphis Depay heeft gereageerd op de berichtgeving over zijn vermeende verblijf in een luxueus en peperduur penthouse in São Paulo. De aanvaller komt op X met een korte ontkenning.

Depay verblijft volgens Braziliaanse media sinds zijn komst naar Corinthians in een groot penthouse in een luxe hotel in São Paulo, zo melden Braziliaanse media. Op kosten van de club zou de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal een uit drie verdiepingen bestaande suite van alles bij elkaar zo'n 900 vierkante meter bewonen.

Bij het tekenen van zijn contract kwamen Memphis en Corinthians overeen dat de club een geschikte woning voor de Nederlander zou gaan zoeken, zo meldde SCCP News op X. Dat is echter tot op de dag van vandaag nog niet gelukt, waardoor Memphis al sinds september in het penthouse van het Rosewood Hotel in São Paulo zou verblijven. Het hotel omschrijft de suite als 'de ultieme expressie van luxe', wat ook duidelijk wordt uit de beschrijving.

Volgens de website van het hotel heeft het penthouse een oppervlakte van 900 vierkante meter. Daarnaast beschikt de suite over een eigen infinity pool én een verborgen rooftop garden. Inbegrepen bij de prijs (SCCP News spreekt van bedragen oplopend tot 42.000 euro per dag) zijn onder meer een 24-uurs butler service, exclusief dineren op de eigen kamer en een gepersonaliseerde wijnkelder, waarin ook sterke drank te vinden is.

Depay ontkent berichtgeving

In een korte tweet reageert Depay op de berichtgeving. "Er zijn mensen die dit echt geloven 🤣🤣🤣", schrijft hij.

Zo overdreven luxueus zoals gemeld wordt zal het niet zijn, maar gegarandeerd dat het onze vriend Depay aan niets ontbreekt daar in Brazilië. Daar ben ik wel van overtuigd. En sja, gelijk heeft ie. Lekker genieten.

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 31 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
14
4
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7
2023/2024
Atlético
23
5

