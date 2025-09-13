Live voetbal 13

Noa Lang laat zich gaan: ‘Dit kan helemaal niet, dit kan niet!’

Noa Lang op de bank bij Napoli
Luuk van Grinsven
13 september 2025, 14:25

De nieuwe ratings van FC26, het populaire voetbalspel, zijn bekend bij de Oranje-internationals. Het YouTube-kanaal van OnsOranje reageerde, samen met Noa Lang, Denzel Dumfries, Frenkie de Jong en Micky van de Ven op de beoordeling die de makers van het spel ze gegeven hebben. Lang is het echter niet eens met een statistiek.

Voetballers krijgen door FC26 een rating, waar 99 de hoogst mogelijke beoordeling is. Die rating komt voort uit zes eigenschappen: snelheid, dribbelen, fysiek, verdedigen, schieten en passen. Lang krijgt voor ‘dribbelen’ een verdienstelijke beoordeling van 84, terwijl hij deze 'stat' op 85 had ingeschat.

Dumfries scoort, voor een verdediger, ook goed op het gebied van dribbelen. De rechtsback krijgt op dat aspect een rating van 79. “Heb ik maar vijf hoger dan Denzel?”, reageert Lang stomverbaasd. “Dat kan helemaal niet”, vervolgt de aanvaller van Napoli, die wordt uitgelachen door De Jong en Van de Ven.

Ook met de beoordeling op het gebied van passing is Lang het oneens. De aanvaller scoort op dat vlak 73, terwijl Dumfries met 75 wordt gerangschikt.  “Dat kan niet! Dat kan niet. Weet je hoe vaak hij mij na de wedstrijd appt hoe ik een bepaalde pass gaf?”, windt de vleugelaanvaller zich andermaal op.

Reacties

