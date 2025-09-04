Pijnlijk: Premier League-clubs hebben miljoenenaankopen niet nodig in Europa

De clubs uit de Premier League laten voor honderden miljoenen aan spelers buiten hun selecties voor respectievelijk de Champions League, de Europa League en de Conference League. De Daily Mail zet de belangrijkste afwezigen van de negen (!) Engelse clubs die dit seizoen uitkomen in Europa op een rij.

Clubs mogen maximaal 25 spelers inschrijven voor de Europese toernooien, waarvan er minimaal acht 'homegrown' - dus in het eigen land opgeleid - moeten zijn. Gisteren (woensdag) werd al duidelijk dat Federico Chiesa bij het Liverpool van Arne Slot niet is geregistreerd bij de UEFA. Een hard gelag voor de Italiaan, die The Reds recent nog redde in het Premier League-duel met Bournemouth.

Chiesa bevindt zich echter in goed gezelschap. Zo heeft Chelsea besloten om spelers als Axel Disasi, Raheem Sterling en zomeraanwinst Facundo Buonanotte niet in te schrijven. Vooral voor laatstgenoemde is dat pijnlijk. De Argentijn, deze zomer overgekomen van Brighton & Hove Albion, noemde het spelen van Champions League-voetbal namelijk als een belangrijke reden om voor The Blues te kiezen. Bij Arsenal ontbreekt Gabriel Jesus op de lijst, al moet worden aangetekend dat de Braziliaanse aanvaller momenteel nog herstellende is van een knieoperatie die hij eerder dit jaar moest ondergaan. Tottenham Hotspur heeft op zijn beurt Mathys Tel, deze zomer voor 35 miljoen euro overgekomen van Bayern München, niet nodig in de Champions League.

Ook Nottingham Forest laat een aantal grote namen buiten de Europese selectie. Zo vindt Oleksandr Zinchenko, deze zomer overgenomen van Arsenal, zijn naam niet terug op de UEFA-lijst. Wellicht nóg opvallender: ook recordaankoop Omari Hutchinson is niet van de partij bij de grote verrassing van het voorbije seizoen, die Europa League-voetbal wist af te dwingen. De 21-jarige Hutchinson kwam voor bijna 45 miljoen euro over van degradant Ipswich Town, maar zal zich dus op de Premier League en de binnenlandse bekertoernooien moeten richten en ondertussen hopen dat zijn ploeggenoten zonder hem de competitiefase doorkomen, zodat hij in de knock-outfase mogelijk alsnog kan worden ingeschreven.