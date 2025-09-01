Sunderland wil na Brobbey nóg een speler overnemen van Ajax

Sunderland is na het aantrekken van Brian Brobbey ook in de markt voor nog een speler van Ajax: Bertrand Traoré. Dat meldt ESPN maandag althans.
Brobbey hoopte naar verluidt al de hele zomer op een mooie transfer en lijkt die nog te gaan krijgen. Normaal gesproken is de bonkige spits na 1 september (de Deadline Day in Engeland) speler van Premier League-promovendus Sunderland. Brobbey is al door de medische keuring gekomen en de transfer is op 'enkele formaliteiten na rond', weet ESPN.
Nu wil Sunderland nóg een speler van Ajax overnemen, namelijk Traoré. De buitenspeler uit Burkina Faso kwam dit seizoen mede door een blessure nog slechts tot 63 speelminuten. Met Raúl Moro en Steven Berghuis heeft Ajax in ieder geval spelers die zijn vertrek zouden kunnen opvangen.
Ajax zou dan ook 'welwillend' tegenover een transfer van Traoré staan. Als de rechtsbuiten wordt verkocht, wordt er mogelijk genoeg ruimte gecreëerd om Kasper Dolberg binnen te halen. De Deen moet dan weer de vervanger van Brobbey worden. Door de transfer van laatstgenoemde heeft Ajax nog maar één echte spits in de selectie. Traoré werd in de zomer van 2024 transfervrij opgepikt en heeft nu nog een eenjarig contract in Amsterdam.
Heb de strikken in me auto gegooid Kroes, kan ik al rijden?
Kameraden, 20mln verkocht ooit voor 16 teruggekocht. 4mln winst want salaris in exploitatie begroting. Dus 40% herinvesteringen 1,6mln. Beschikbaar voor nieuwe spits die Ajax kampioen gaat maken met aantrekkelijk aanvallend voetbal. Moet lukken maar gaat niet gebeuren.
@12deman, 1,6 miljoen. Meer heb je eigenlijk ook niet nodig. Heerenveen kocht in 1997 een spits van wereldformaat van het nietige FC Den Bosch voor 1.56miljoen euro. Dus stop maar met dat keer op keer stompzinnige afgeven op Ajax want het slaat echt helemaal nergens op ouwe doeber
@KC want? Waarom zou ik verdrietig zijn? Het komt me de strot uit dat er enkel berichtjes voorbij vliegen waarin er voor de zoveelste keer op Ajax of Feyenoord wordt afgegeven. Er mag gerust gelachen worden om elkaar maar uw broeder maakt er een sport van. Dat geld overigens voor diverse personages
is Ome Barend een ouwe doeber? hmm verklaard wel zijn gezwets. feit blijft dat Brobbey jeugdspeler is en dat je koop en verkoop met leipzig tegen elkaar kunt wegstrepen. Hou je 20mln over en een 2e plaats met CL voetbal dat voor gegarandeerde miljoenen zorgt. Daar is menig provincieclub op zuid jaloers op.
Selectie wordt wel erg smal. Faberski terug halen aub ...Volgens mij kan Persie twee teams opstellen en heeft hij nog wissels. Hoe anders bij Ajax... Transfersom een paar miljoentjes. Veel belangrijker is de verdere verlaging van de loonkosten
