Sunderland wil na Brobbey nóg een speler overnemen van Ajax

Sunderland is na het aantrekken van Brian Brobbey ook in de markt voor nog een speler van Ajax:

Brobbey hoopte naar verluidt al de hele zomer op een mooie transfer en lijkt die nog te gaan krijgen. Normaal gesproken is de bonkige spits na 1 september (de Deadline Day in Engeland) speler van Premier League-promovendus Sunderland. Brobbey is al door de medische keuring gekomen en de transfer is op 'enkele formaliteiten na rond', weet ESPN.

Nu wil Sunderland nóg een speler van Ajax overnemen, namelijk Traoré. De buitenspeler uit Burkina Faso kwam dit seizoen mede door een blessure nog slechts tot 63 speelminuten. Met Raúl Moro en Steven Berghuis heeft Ajax in ieder geval spelers die zijn vertrek zouden kunnen opvangen.

Ajax zou dan ook 'welwillend' tegenover een transfer van Traoré staan. Als de rechtsbuiten wordt verkocht, wordt er mogelijk genoeg ruimte gecreëerd om Kasper Dolberg binnen te halen. De Deen moet dan weer de vervanger van Brobbey worden. Door de transfer van laatstgenoemde heeft Ajax nog maar één echte spits in de selectie. Traoré werd in de zomer van 2024 transfervrij opgepikt en heeft nu nog een eenjarig contract in Amsterdam.