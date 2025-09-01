Live voetbal

Sunderland wil na Brobbey nóg een speler overnemen van Ajax

Ajax-spits Brian Brobbey
Mingus Niesten
1 september 2025, 18:30   Bijgewerkt: 18:37

Sunderland is na het aantrekken van Brian Brobbey ook in de markt voor nog een speler van Ajax: Bertrand Traoré. Dat meldt ESPN maandag althans.

Brobbey hoopte naar verluidt al de hele zomer op een mooie transfer en lijkt die nog te gaan krijgen. Normaal gesproken is de bonkige spits na 1 september (de Deadline Day in Engeland) speler van Premier League-promovendus Sunderland. Brobbey is al door de medische keuring gekomen en de transfer is op 'enkele formaliteiten na rond', weet ESPN.

Nu wil Sunderland nóg een speler van Ajax overnemen, namelijk Traoré. De buitenspeler uit Burkina Faso kwam dit seizoen mede door een blessure nog slechts tot 63 speelminuten. Met Raúl Moro en Steven Berghuis heeft Ajax in ieder geval spelers die zijn vertrek zouden kunnen opvangen.

Ajax zou dan ook 'welwillend' tegenover een transfer van Traoré staan. Als de rechtsbuiten wordt verkocht, wordt er mogelijk genoeg ruimte gecreëerd om Kasper Dolberg binnen te halen. De Deen moet dan weer de vervanger van Brobbey worden. Door de transfer van laatstgenoemde heeft Ajax nog maar één echte spits in de selectie. Traoré werd in de zomer van 2024 transfervrij opgepikt en heeft nu nog een eenjarig contract in Amsterdam.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.369 Reacties
1.071 Dagen lid
18.689 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Heb de strikken in me auto gegooid Kroes, kan ik al rijden?

jurgen😎
1.835 Reacties
1.071 Dagen lid
13.492 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@kramer ik feliciteer je oprecht 20 miljoen voor een nutteloze spits is echt heel knap! Maar Traore ook wegdoen die ik jullie gevaarlijkste aanvaller vind??? met de champions league voor de de deur???

Copa
2.039 Reacties
721 Dagen lid
22.602 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je doelt neem ik aan Traore. Ik betaal je benzine

dilima1966
2.564 Reacties
812 Dagen lid
15.550 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Twee voor de prijs van een zal kroes wel zeggen

Gusa
1.091 Reacties
1.071 Dagen lid
6.232 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niet meer aan de orde. Originele bericht van Keith Downie van Sky: 🚨 EXCL: Sunderland explored a move for Ajax winger Bertrand Traoré last night but decided against proceeding.

Robert1971
82 Reacties
365 Dagen lid
450 Likes
Robert1971
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Neem Klaasen en Berghuis ook mee, tijd voor vernieuwing en verjonging

12deman
174 Reacties
64 Dagen lid
232 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, 20mln verkocht ooit voor 16 teruggekocht. 4mln winst want salaris in exploitatie begroting. Dus 40% herinvesteringen 1,6mln. Beschikbaar voor nieuwe spits die Ajax kampioen gaat maken met aantrekkelijk aanvallend voetbal. Moet lukken maar gaat niet gebeuren.

Ajeto!
535 Reacties
1.071 Dagen lid
3.745 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@12deman, 1,6 miljoen. Meer heb je eigenlijk ook niet nodig. Heerenveen kocht in 1997 een spits van wereldformaat van het nietige FC Den Bosch voor 1.56miljoen euro. Dus stop maar met dat keer op keer stompzinnige afgeven op Ajax want het slaat echt helemaal nergens op ouwe doeber

Ome Barend
93 Reacties
2 Dagen lid
130 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ajeto! Niet zo verdrietig zijn jochie..

Ajeto!
535 Reacties
1.071 Dagen lid
3.745 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@KC want? Waarom zou ik verdrietig zijn? Het komt me de strot uit dat er enkel berichtjes voorbij vliegen waarin er voor de zoveelste keer op Ajax of Feyenoord wordt afgegeven. Er mag gerust gelachen worden om elkaar maar uw broeder maakt er een sport van. Dat geld overigens voor diverse personages

Pietjanhendrik
203 Reacties
41 Dagen lid
241 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ajeto!: uw broeder daarmee bedoel je voetbalhoofdstad dan toch zeker

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
499 Reacties
34 Dagen lid
1.611 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

is Ome Barend een ouwe doeber? hmm verklaard wel zijn gezwets. feit blijft dat Brobbey jeugdspeler is en dat je koop en verkoop met leipzig tegen elkaar kunt wegstrepen. Hou je 20mln over en een 2e plaats met CL voetbal dat voor gegarandeerde miljoenen zorgt. Daar is menig provincieclub op zuid jaloers op.

Copa
2.039 Reacties
721 Dagen lid
22.602 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Selectie wordt wel erg smal. Faberski terug halen aub ...Volgens mij kan Persie twee teams opstellen en heeft hij nog wissels. Hoe anders bij Ajax... Transfersom een paar miljoentjes. Veel belangrijker is de verdere verlaging van de loonkosten

Pietjanhendrik
203 Reacties
41 Dagen lid
241 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Copa terug halen kan niet meer. Speler mag maar 1x van club wisselen in 1 window

Bertrand Traoré

Bertrand Traoré
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 29 jaar (6 sep. 1995)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
1
0
2024/2025
Ajax
32
6
2023/2024
Villarreal
11
1
2023/2024
Aston Villa
2
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Liverpool
3
4
9
2
Chelsea
3
6
7
3
Arsenal
3
5
6
4
Tottenham
3
4
6
5
Everton
3
2
6

Complete Stand

