Van der Gijp: 'Hij is een autist, met zijn papiertjes'

René van der Gijp vindt Wim Kieft verreweg de beste voetbalanalist. Het verbaast Van der Gijp dat Kieft zelden nog bij voetbalprogramma’s te zien is; volgens Van der Gijp voegt Kieft veel meer toe dan de andere analisten die op tv zijn.

Als voorbeeld wijst Van der Gijp naar Studio Voetbal. “Ik zat gisteren bij Studio Voetbal te luisteren naar Dick Schreuder en Pierre van Hooijdonk. Dan denk ik: jongens, Wim is met afstand de beste analist die er is”, zegt het Vandaag Inside-gezicht.

Van der Gijp heeft een dringend advies aan Schreuder, de trainer van NEC. “Blijf een beetje uit de buurt van talkshows. Houd het gewoon bij het aankondigen van de opstelling. Als het over hem ging, deed hij net alsof het niet over hem ging. Als Van Hooijdonk of Janssen iets over je zegt, kan je ook zeggen ‘nou, dat zie ik niet helemaal zo’. Maar hij zei niks!”

Kijkt Van der Gijp graag naar Rondo op Ziggo Sport? “Ruud Gullit is zo'n gozer hoor, en Marco van Basten is een prima autist. Met zijn papiertjes. Prima autist, kon hartstikke goed voetballen. Maar hij zit daar de hele tijd met zijn papiertjes, in zijn eigen wereldje.”