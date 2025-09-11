Van der Gijp doet onthulling over VI: ‘Mensen denken dat ik…’

René van der Gijp is tijdens uitzendingen van Vandaag Inside vooral met andere dingen bezig, zo vertelt hij in de rubriek Blessuretijd van de podcast KieftJansenEgmondGijp. De oud-voetballer heeft vaak geen idee wat er besproken is aan tafel bij de talkshow, omdat zijn gedachten vaak afdwalen.

In het vragenrondje van KJEG krijgt Van der Gijp de vraag of hij een zwak punt van zichzelf kan benoemen. “Daar kun je wel een paar podcasts mee vullen”, grapt hij meteen. Op aandringen van Rob Jansen en Michel van Egmond kan de voormalig vleugelspeler toch een antwoord bedenken. “Ik heb zo veel dingen, alleen al hoe snel ik afhaak als iemand tegen mij praat. Dat kan wel eens na drie seconden al zijn.”

Dit probleem van Van der Gijp heeft ook gevolgen voor zijn rol bij Vandaag Inside, waar hij vier dagen per week aan tafel zit. “Als ik ‘s avonds thuis kom, zijn er wel eens mensen die zeggen: Waarom zei Johan Derksen dat? Ik heb dat dan helemaal niet meegekregen, joh”, legt de goedlachse analist uit. Vaak zit hij aan tafel bij VI met zijn gedachten heel ergens anders, bijvoorbeeld met wie hij binnenkort weer uit eten moet gaan.

“Ik zit daar dan aan te denken en ineens hoor ik Wilfred (Genee, red.) iets aan mij vragen”, gaat Van der Gijp verder. “Meestal zeg ik dan: Wat? En dan zegt hij: Ja, dit en dit.” De ex-prof geeft aan dat hij in dat geval snel een kort antwoord verzint. “Mensen denken dat ik een en al oor ben aan tafel, maar er ontgaat me echt zo veel.”