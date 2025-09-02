Welke conclusies kunnen we trekken na 3 speelrondes in de Eredivisie?

De Eredivisie is inmiddels 3 rondes verder en dus is het tijd om wat eerste inschattingen te maken van hoe ver de teams zijn en of ze op weg zijn om hun doelstellingen te halen. Er hebben zich al aardig wat verrassingen plaatsgevonden en als je nog niet up to date bent met de laatste ontwikkelingen in de Eredivisie dan zit je hier juist.

Dit weekend is het de vierde speelronde in de Eredivisie dus nemen we vandaag een kijkje naar de tot nu behaalde resultaten en welke ploegen hoger of lager staan dan vooraf verwacht. We bekijken de top drie in detail en hebben nemen ook de resultaten van een aantal andere teams onder de loep.

De klassieke top drie behaalt resultaten maar Ajax en Feyenoord zitten met vraagtekens

Terwijl PSV hard doorgaat met waar het vorig seizoen is geeindigd, namelijk veel scoren en wedstrijden winnen, gaat het voor Feyenoord en Ajax nog wat minder soepel tot nu toe. PSV heeft 9 punten uit 3 wedstrijden en een doelpuntensaldo van +9, wat aangeeft dat de doelpuntenmachine die PSV heet weer op dreef is met een gemiddelde van 4 doelpunten per wedstrijd. Daarnaast heeft het nog een aantal last-minute versterkingen erbij gehaald in de vorm van Paul Wanner van Bayern Munchen en Myron Boadu van Monaco. Peter Bosz zal tevreden zijn, want PSV ligt als titelfavoriet op koers.

De grootste uitdager tot dusver lijkt Feyenoord te zijn. Het team van Robin van Persie heeft slechts twee wedstrijden gespeeld omdat ze vorig weekend vrijaf hadden, maar wisten deze wel allebei te winnen en staan daarmee dus op zes punten. In voorgaande seizoenen had Feyenoord het vaak lastig in zijn eerste wedstrijden, zelfs tegen minder sterke tegenstanders, maar dit seizoen openen de Rotterdammers een stuk sterker.

Topscorer en nieuwe aankoop Sem Steijn en Ayase Ueda zijn de enige doelpuntenmakers bij Feyenoord tot dusver met allebei 2 doelpunten, en bij Feyenoord is het de vraag of ze dit seizoen voldoende volwaardige buitenspelers hebben die genoeg kunnen bijdragen om echt mee te doen om de titel. De verdediging lijkt wel als een huis te staan en op het middenveld hebben ze met Steijn, Valente, Hwang, Moder en Targhalline veel sterke opties, ook als international Quinten Timber zijn heil ergens anders zoekt.

Bij Ajax loopt het wat stroever. Zo was de ploeg van John Heitinga maar net sterk genoeg om Telstar in eigen huis te verslaan en speelden de Amsterdammers gelijk tegen Go Ahead Eagles. Het spel is nog niet om over naar huis te schrijven dus zijn ze in Amsterdam niet geheel tevreden met de gang van zaken, ondanks dat de club nu derde staat.

Er is heel recent een nieuwe nummer 6 bijgekomen in de vorm van James McConnell, maar of deze 20 jarige speler, die overkomt van Liverpool, het gat kan vullen dat Henderson heeft achtergelaten is nog maar de vraag. Om de zaken nog iets lastiger te maken zijn er ook geruchten dat Kenneth Taylor op weg is om de club te verlaten. Het vertrek van de international van Oranje zou zeker een gemis zijn.

Verrassende koploper en subtop die zich nog moet vormen

Het is niet PSV dat bovenaan staat in de Eredivisie, want ook NEC heeft verrassend al zijn eerste 3 wedstrijden gewonnen en dat met een iets beter doelsaldo van +11. Het scorend vermogen van Nec is groot dankzij namen als Tjaronn Cherry, Koki Ogawa, Bryan Linsen en Kento Shiogai die voorin te vinden zijn. Het zou niet verbazen als NEC dit seizoen deel uitmaakt van de subtop in de Eredivisie. Ze hebben alvast een goed begin gemaakt.

Utrecht, AZ en FC Twente zullen, ondanks dat ze ook al hun eerste misstap gemaakt hebben waarschijnlijk ook zonder problemen voor de Europese plaatsen meedoen, gezien de sterkte van hun selecties. Voor Go Ahead Eagles, die dit seizoen voor het eerst actief zijn in Europa, lijkt dat echter niet zo. De ploeg heeft aan kwaliteit aardig wat ingeboet dus de verwachtingen zijn niet al te hoog. De ploeg heeft met 2 gelijke spelen en een verloren pot alvast geen vertrouwen getankt voor hun eerste Europese campagne ooit.

Onderaan staan verwachte namen en een uitzondering

Dat Telstar, Heracles en Excelsior in de onderste regionen van de Eredivisie staan hadden veel mensen wel verwacht. Dat Heerenveen er zo slecht aan de Eredivisie is begonnen is toch wel een verrassing. Nadat Robin van Persie naar Feyenoord verkaste waren er geluiden dat deze de ontwikkeling van de club tegen hield. Maar het lijkt nu toch zo dat de problemen elders liggen bij de Friezen.